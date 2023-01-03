Шмыгаль: В 2023 году половина бюджета будет направлена на обеспечение всем необходимым Вооруженных сил

Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность Украины, отметил на заседании Кабмина Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 3 января на первом заседании Кабмина в новом году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"В этом году половину бюджета мы направим на обеспечение всем необходимым Вооруженных сил. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность. Наша армия станет еще сильнее. Мы активизируем новые программы по производству и закупке оружия и техники", – сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевым так же будет компонент безопасности.

"В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности. В частности, сегодня принимаем решение об усовершенствовании проектирования зданий. Определяем список объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, больницы, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина также анонсировал установление дополнительных средств проверки в общественных местах – рамок и сканеров.