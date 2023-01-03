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Шмыгаль: В 2023 году половина бюджета будет направлена на обеспечение всем необходимым Вооруженных сил

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Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность Украины, отметил на заседании Кабмина Шмыгаль
Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность Украины, отметил на заседании Кабмина Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Первый приоритет правительства Украины в 2023 году – обеспечение армии, оборона и безопасность.

Об этом 3 января на первом заседании Кабмина в новом году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"В этом году половину бюджета мы направим на обеспечение всем необходимым Вооруженных сил. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность. Наша армия станет еще сильнее. Мы активизируем новые программы по производству и закупке оружия и техники", – сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевым так же будет компонент безопасности.

"В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности. В частности, сегодня принимаем решение об усовершенствовании проектирования зданий. Определяем список объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, больницы, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина также анонсировал установление дополнительных средств проверки в общественных местах – рамок и сканеров.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1359867451492158/

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1"

45% расходов бюджета-2023 будет идти на безопасность и оборону, Украина финансирует и будет финансировать ВСУ самостоятельно за счет собственных внутренних ресурсов, отмечал Шмыгаль в октябре.

Теги: Украина, налоги, госбюджет, армия, бюджет, правительство, ВСУ, финансы, безопасность, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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