Украинцы легализовали 6 млрд грн активов с начала налоговой амнистии

"С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 6 млрд грн", – говорится в сообщении.

Сумма сбора к оплате составила 372 млн грн.

Отдельно в налоговой отметили, что за период действия военного положения в Украине в рамках "налоговой амнистии" было задекларировано 3,74 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 239,1 млн грн.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии 15 июня 2021 года, с 1 сентября она стартовала. Предполагалось, что налоговая амнистия продлится один год.

Она позволяет гражданам легализовать накопления в валюте, задекларировать ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество без указания источников происхождения активов.

Гражданам, чьи активы меньше 400 тыс. грн, проходить через процедуру амнистии нет необходимости. Их доходы признаются государством такими, которые можно было накопить.

Чиновникам, депутатам, госслужащим прав на налоговую амнистию закон не предусматривает.