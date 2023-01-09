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Украинцы легализовали 6 млрд грн активов с начала налоговой амнистии

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Украинцы добровольно декларировали активы и во время военного положения
Украинцы добровольно декларировали активы и во время военного положения
Фото: depositphotos.com

Украинцы задекларировали активов на 6 млрд грн в рамках налоговой амнистии. Об этом сообщили 9 января в Государственной налоговой службе Украины.

"С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 6 млрд грн",  говорится в сообщении. 

Сумма сбора к оплате составила 372 млн грн. 

Отдельно в налоговой отметили, что за период действия военного положения в Украине в рамках "налоговой амнистии" было задекларировано 3,74 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 239,1 млн грн.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии 15 июня 2021 года, с 1 сентября она стартовала. Предполагалось, что налоговая амнистия продлится один год. 

Она позволяет гражданам легализовать накопления в валюте, задекларировать ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество без указания источников происхождения активов.

Гражданам, чьи активы меньше 400 тыс. грн, проходить через процедуру амнистии нет необходимости. Их доходы признаются государством такими, которые можно было накопить.

Чиновникам, депутатам, госслужащим прав на налоговую амнистию закон не предусматривает.

Теги: налоги, доходы, активы, имущество, декларирование, Государственная налоговая служба Украины, амнистия капиталов
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