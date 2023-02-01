Арахамия заявил, что весь руководящий состав таможни будет уволен

Арахамия: Страна во время войны будет меняться Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

По его словам, на 1 февраля запланирован ряд мероприятий. В частности, он анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни. Также, по его словам, ряду должностных лиц Министерства обороны будут вручены подозрения.

Арахамия также объявил о ряде обысков – в налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского по делу "Укрнафти", а также у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

Кроме того, будет проведена целая серия негласных следственных действий, добавил Арахамия.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – написал он.