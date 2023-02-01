Арахамия заявил, что весь руководящий состав таможни будет уволен

По его словам, на 1 февраля запланирован ряд мероприятий. В частности, он анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни. Также, по его словам, ряду должностных лиц Министерства обороны будут вручены подозрения.
Арахамия также объявил о ряде обысков – в налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского по делу "Укрнафти", а также у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.
Кроме того, будет проведена целая серия негласных следственных действий, добавил Арахамия.
"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – написал он.
23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников будут активно сажать и наказывать "по законам военного времени". По его словам, некоторые люди "сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести". "Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны", – отметил Арахамия.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин 31 января заявил о "российской принадлежности" закупщика Минобороны Александра Лиева. Тот назвал обвинения чепухой и ответил, что проходил проверку в СБУ.
1 февраля сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины провели обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн, уклонении от уплаты таможенных сборов "на огромные суммы".
Госбюро расследований утром 1 февраля провело обыски у Авакова. По его словам, обыски связаны с падением вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.
Правоохранители также провели обыск у Столара. Он является фигурантом журналистского расследования "Украинской правды" "Батальон Монако" об украинских депутатах и бизнесменах, покинувших Украину во время войны.