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Арахамия заявил, что весь руководящий состав таможни будет уволен

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Арахамия: Страна во время войны будет меняться
Арахамия: Страна во время войны будет меняться
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал информировать украинцев об анонсированных весенних "посадках" чиновников. Об этом он написал в Telegram 1 февраля.

По его словам, на 1 февраля запланирован ряд мероприятий. В частности, он анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни. Также, по его словам, ряду должностных лиц Министерства обороны будут вручены подозрения.

Арахамия также объявил о ряде обысков – в налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского по делу "Укрнафти", а также у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

Кроме того, будет проведена целая серия негласных следственных действий, добавил Арахамия.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – написал он.

Контекст:

23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников будут активно сажать и наказывать "по законам военного времени". По его словам, некоторые люди "сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести". "Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны", – отметил Арахамия.

Глава  Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин 31 января заявил о "российской принадлежности" закупщика Минобороны Александра Лиева. Тот назвал обвинения чепухой и ответил, что проходил проверку в СБУ.

1 февраля сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины провели обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн, уклонении от уплаты таможенных сборов "на огромные суммы". 

Госбюро расследований утром 1 февраля провело обыски у Авакова. По его словам, обыски связаны с падением вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД. 

Правоохранители также провели обыск у Столара. Он является фигурантом журналистского расследования "Украинской правды" "Батальон Монако" об украинских депутатах и бизнесменах, покинувших Украину во время войны.

Теги: Арсен Аваков, Игорь Коломойский, таможня, следствие, Укрнафта, Вадим Столар, Минобороны, подозрение, обыски, Давид Арахамия
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