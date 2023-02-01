Закупщик Минобороны Украины назвал чепухой обвинения в пророссийскости и сообщил, что проходил проверку в СБУ

Шабунин 31 января заявил о "российской принадлежности" Лиева. Он процитировал заявления чиновника и рассказал о нескольких деталях из биографии Лиева, а также заявил, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра" обороны Алексея Резникова.

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.

Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости".

"По сути самих материалов, в которых на меня вешают пророссийские ярлыки, я недавно давал обстоятельный ответ. Один народный депутат обратился к министру обороны с идентичными материалами. Я в письменном виде описал каждый из эпизодов и попросил министра обороны назначить проверку меня на полиграфе. Министр обороны обратился в СБУ, и меня пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице. Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена", – заявил он.

Кроме того, по словам Лиева, он в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне. Он рассказал, что с первых дней вторжения РФ защищал Киев, а "уже в марте и апреле организовал и доставил 14 тыс. тонн оружия в зоны боевых действий".

"27 января ГУР МО предупредило, что в ближайшее время ожидает информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства. Нет, конечно, я никакое не военно-политическое руководство. Я организатор, исполнитель. Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен не против меня – очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны. Кто за этим стоит и зачем это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди. Я готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично. И сразу даю разрешение на обнародование результатов. Я готов в любую минуту подать заявление об увольнении и продолжать работу для победы в любой другой форме, в том числе рядовым солдатом", – резюмировал он.