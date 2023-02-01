ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Закупщик Минобороны Украины назвал чепухой обвинения в пророссийскости и сообщил, что проходил проверку в СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лиев: Я готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично
Лиев: Я готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично
Фото: Александр Лиев / Facebook

И.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев 31 января вечером опубликовал в Facebook пост, в котором отреагировал на заявление главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Шабунин 31 января заявил о "российской принадлежности" Лиева. Он процитировал заявления чиновника и рассказал о нескольких деталях из биографии Лиева, а также заявил, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра" обороны Алексея Резникова. 

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.

Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости". 

"По сути самих материалов, в которых на меня вешают пророссийские ярлыки, я недавно давал обстоятельный ответ. Один народный депутат обратился к министру обороны с идентичными материалами. Я в письменном виде описал каждый из эпизодов и попросил министра обороны назначить проверку меня на полиграфе. Министр обороны обратился в СБУ, и меня пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице. Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена", – заявил он. 

Кроме того, по словам Лиева, он в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне. Он рассказал, что с первых дней вторжения РФ защищал Киев, а "уже в марте и апреле организовал и доставил 14 тыс. тонн оружия в зоны боевых действий". 

"27 января ГУР МО предупредило, что в ближайшее время ожидает информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства. Нет, конечно, я никакое не военно-политическое руководство. Я организатор, исполнитель. Сфабрикованный "вброс" отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен не против меня – очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны. Кто за этим стоит и зачем это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди. Я готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично. И сразу даю разрешение на обнародование результатов. Я готов в любую минуту подать заявление об увольнении и продолжать работу для победы в любой другой форме, в том числе рядовым солдатом", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/liievaleksandr/posts/pfbid0E6m1CDPzmoUS4JdcFXiCHsduNKXJ4P6pHaEMxVf2s8Gxq33Bj5dwoWkfqbni5DC7l

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Александр Лиев, Минобороны, война России против Украины, биография
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Галина ГРИШИНА
"Взяла себя в руки и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Галина ГРИШИНА
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Галина ГРИШИНА
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (128797)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (94409)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (82155)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (76844)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (43585)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (40459)
7
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (36015)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (32915) G
 
 
 
 