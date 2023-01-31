ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шабунин заявил о "российском треке" закупщика Минобороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шабунин обвинил Лиева (на фото) в пророссийской позиции
Шабунин обвинил Лиева (на фото) в пророссийской позиции
Фото: Александр Лиев / Facebook

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев поддерживал незаконный "референдум" России в Крыму в 2014 году и замешан в коррупции. Об этом Шабунин написал в Facebook 31 января.

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.

По его словам, от Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок, он от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием, заявил Шабунин.

Он напомнил, что Лиев был министром курортов и туризма в Крыму в период президентства Виктора Януковича. Во время оккупации Крыма Россией, 5 марта 2014 года, Александр Лиев в интервью hromadske призывал Киев "услышать Крым" и "легализовать "референдум" за его статус, пишет Шабунин. 

"Выбор между западом и востоком – конечно, мы ментально русские", – цитирует Лиева Шабунин. Он отмечает, что Лиев в то время свободно ходил в помещение правительства Крыма, которое тогда контролировалось российскими военными.

Также Шабунин написал, что в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа, отметил он.

"Знал ли Резников о российских/коррупционных хвостах человека, которого с лета назначил главным по закупкам оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится. Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этот вывод должен непосредственно министра", – заключил Шабунин.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/videos/596074648997009/

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Александр Лиев был депутатом Верховного Совета АР Крым пятого созыва. Являлся членом Партии регионов с 2010 по 214 год. С ноября 2010 года занимал должность министра и курортов Крыма, после оккупации полуострова покинул должность и уехал из Крыма. Занимал должность первого заместителя генерального директора Национальной телекомпании Украины с апреля 2014-го по февраль 2015 года. В январе 2022 года прошел конкурс на заместителя начальника департамента государственных закупок Министерства обороны Украины.

Теги: Крым, коррупция, госзакупки, Александр Лиев, Виталий Шабунин, Минобороны, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем
Галина ГРИШИНА
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (80769)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (35871)
3
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (33258)
4
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (30290)
5
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (29419)
6
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (28772)
7
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (26545)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (21664) G
 
 
 
 