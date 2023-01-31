Шабунин заявил о "российском треке" закупщика Минобороны Украины

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.

По его словам, от Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок, он от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием, заявил Шабунин.

Он напомнил, что Лиев был министром курортов и туризма в Крыму в период президентства Виктора Януковича. Во время оккупации Крыма Россией, 5 марта 2014 года, Александр Лиев в интервью hromadske призывал Киев "услышать Крым" и "легализовать "референдум" за его статус, пишет Шабунин.

"Выбор между западом и востоком – конечно, мы ментально русские", – цитирует Лиева Шабунин. Он отмечает, что Лиев в то время свободно ходил в помещение правительства Крыма, которое тогда контролировалось российскими военными.

Также Шабунин написал, что в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа, отметил он.

"Знал ли Резников о российских/коррупционных хвостах человека, которого с лета назначил главным по закупкам оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится. Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этот вывод должен непосредственно министра", – заключил Шабунин.