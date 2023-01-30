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Зарегистрирована петиция с призывом к Зеленскому вернуть декларирование для чиновников и депутатов

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Зеленского призвали поддержать указанную в петиции инициативу
Зеленского призвали поддержать указанную в петиции инициативу
Фото: Офіс Президента України / Facebook

30 января на сайте президента Украины зарегистрирована петиция с предложением "восстановить декларирование состояния чиновников и депутатов".

"Пока украинские воины отдают жизни за родину, среди чиновников остаются те, кто позволяет себе заниматься коррупцией. Во время войны государство должно быстро обнаруживать и наказывать таких лиц, как это произошло с задержанным НАБУ и, как следствие, уволенным замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и многими другими чиновниками, ставшими фигурантами антикоррупционных расследований за последнее время", – говорится в петиции.

Восстановление электронного декларирования публичных служащих ее автор Алексей Гриценко считает "важной предпосылкой для выявления коррупционеров".

В петиции напоминается, что от декларирования публичные государственные лица освобождены с марта 2022 года.

"Это решение необоснованное. Ведь для подавляющего большинства публичных служащих нет объективных препятствий для подачи деклараций: они не находятся на линии фронта, защищая государство, и могут заполнить информацию о своих доходах и имуществе", – объяснил Гриценко.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского поддержать инициативу.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" уточнилав Facebook, что Гриценко – лидер Автомайдана, который сейчас защищает Украину и призывает президента поддержать петициб.

"О какой борьбе с коррупцией вообще можно говорить, если чиновники почти год могут спокойно не декларировать свое состояние? [...] Без декларирования вывести на чистую воду нечистых на руку должностных лиц гораздо сложнее. Поэтому этому нужно положить конец. Ничто не мешает депутатам, судьям, чиновникам показывать, кто и как обогатился на время войны", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid02gRx8ZPnv98CHqXf3XBVWfH4d8K4A89CcPhNE8M8o9iLftHoX6pTCpuwZUYSDjQD3l

По состоянию на вечер понедельника петицию подписали более 3,3 тыс. пользователей из необходимых для рассмотрения президентом 25 тыс.

Контекст:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объясняло в мае 2022 года, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, коррупция, Алексей Гриценко, доходы, петиция, декларация, Владимир Зеленский, президент, НАПК, имущество, декларирование, Центр противодействия коррупции
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