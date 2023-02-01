СБУ объявила подозрение Богуслаеву в финансировании террористов "ДНР"

По данным СБУ, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР". Его целью была поставка авиакомплектующих на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Установлено, что через сделку "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн руб. (151 млн грн) в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд россиян.

Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против украинских сил обороны на восточном фронте.

На основании этих доказательств следователи сообщили Богуслаеву о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту "Мотор Січі" от представителей военно-политического руководства РФ.

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