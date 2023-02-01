СБУ объявила подозрение Богуслаеву в финансировании террористов "ДНР"

По данным СБУ, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР". Его целью была поставка авиакомплектующих на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
Установлено, что через сделку "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн руб. (151 млн грн) в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд россиян.
Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против украинских сил обороны на восточном фронте.
На основании этих доказательств следователи сообщили Богуслаеву о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).
Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту "Мотор Січі" от представителей военно-политического руководства РФ.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.
7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" – было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.