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СБУ объявила подозрение Богуслаеву в финансировании террористов "ДНР"

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Бывшего президента "Мотор Січі" подозревают в уплате террористам "ДНР" более 290 млн руб.
Бывшего президента "Мотор Січі" подозревают в уплате террористам "ДНР" более 290 млн руб.
Фото: Motor Sich / Facebook

Служба безопасности установила, что после начала полномасштабного вторжения России бывший президент "Мотор Січі" финансировал террористическую организацию "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов". Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Спецслужба не указывает имени, но, судя по деталям дела, речь о Вячеславе Богуслаеве.

По данным СБУ, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР". Его целью была поставка авиакомплектующих на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Установлено, что через сделку "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн руб. (151 млн грн) в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд россиян.

Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против украинских сил обороны на восточном фронте.

На основании этих доказательств следователи сообщили Богуслаеву о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту "Мотор Січі" от представителей военно-политического руководства РФ.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ" – было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецк, СБУ, Украина, авиация, обыск, террористы, Мотор Січ, ДНР, правоохранители, спецслужбы, подозрение, финансирование, россияне
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