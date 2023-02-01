У руководства налоговой Киева проходят обыски по делу о хищении 30 млрд грн из бюджета – СМИ

По данным СМИ, обыски проходят, в частности, у и.о. главы налоговой службы Киева и одного из заместителей главы.

По информации источника, следователи ГБР расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.

В результате таких действий, по данным следствия, в теневой оборот попали государственные средства на сумму более 30 млрд грн.

На сайте налоговой службы Украины указано, что обязанности начальника главного управления ГНС в Киеве исполняет Оксана Датий. У нее есть три заместителя.