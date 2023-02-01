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ДЕНЬГИ

У руководства налоговой Киева проходят обыски по делу о хищении 30 млрд грн из бюджета – СМИ

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По данным СМИ, обыски проводит ГБР
По данным СМИ, обыски проводит ГБР
Фото: dbr.gov.ua (иллюстративное)

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят сегодня обыски у руководства налоговой службы Киева. Об этом пишут "Интерфакс-Украина", LIGA.net, "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, обыски проходят, в частности, у и.о. главы налоговой службы Киева и одного из заместителей главы. 

По информации источника, следователи ГБР расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.

В результате таких действий, по данным следствия, в теневой оборот попали государственные средства на сумму более 30 млрд грн.

На сайте налоговой службы Украины указано, что обязанности начальника главного управления ГНС в Киеве исполняет Оксана Датий. У нее есть три заместителя.

Теги: Киев, обыск, НДС, Государственное бюро расследований, обыски, Государственная налоговая служба Украины, хищение, ГБР
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