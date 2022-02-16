Рада изменила механизм уплаты табачного акциза – теперь его должны платить производители и импортеры

В документе прописан механизм расчета и уплаты акциза от розничной продажи сигарет Фото: depositphotos.com

Согласно документу, парламент перенес обязанность уплаты акцизного налога с субъектов розничной торговли на производителей и импортеров данной продукции.

Средства от акциза с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, согласно пояснительной записке, пойдут в бюджеты местного самоуправления. Госказначейство будет засчитывать его в автоматическом режиме.

Законопроект также обязывает Государственную налоговую службу ежемесячно рассчитывать размер доли этого налога для бюджетов местного самоуправления, исходя из данных, собранных регистраторами расчетных операций. Приведена формула, по которой это будет происходить.

"Принятие проекта закона положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, поскольку позволит сохранить в 2022 году и в последующие годы поступления бюджетов местного самоуправления на том уровне, который они получают по действующей системе налогообложения", – считают авторы документа.

Рада приняла этот законопроект в первом чтении в ноябре 2021 года, а в январе 2022-го парламент отправил документ на повторное, второе, чтение.

Директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан пояснял в ноябре 2021 года агентству "Интерфакс-Украина", что этот проект является попыткой центральных властей решить вопрос недополучения местными бюджетами соответствующего акциза из-за нелегальной торговли сигаретами.

Он тесно связан с "ресурсным" законом, вносящим изменения в Налоговый кодекс в вопросах администрирования этого акциза.