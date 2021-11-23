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Голобуцкий: По прогнозам, доля нелегального рынка сигарет скоро достигнет 25%

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Алексей Голобуцкий: Стремительно растут акцизы на сигареты, из-за чего обычные люди их не могут купить. "На помощь" приходят контрабандисты и фальсификаторы
Алексей Голобуцкий: Стремительно растут акцизы на сигареты, из-за чего обычные люди их не могут купить. "На помощь" приходят контрабандисты и фальсификаторы
Фото: comments.ua

Сдержать рост контрабанды и фальсификата на табачном рынке может только замедление роста акциза, написал в своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

"Вы можете быть самым отпетым антитабачным активистом и ярым сторонником ЗОЖ, но даже вас эта цифра должна как минимум удивить: если в 2017 году нелегальный рынок сигарет в Украине оценивался в чуть более чем 2%, то теперь он перевалил за 18%. Я уже как-то отвык видеть лотки с сигаретами на рынках или у станций метро. С такими лотками обычно сидят бабульки или тетки. Они продают контрабанду и подделки, во-первых, подозрительно дешево, во-вторых, всем, кому ни попадя, в том числе подросткам, и поштучно (и то и другое запрещено законом). А в последние недели я начал замечать эти лотки буквально у себя под домом", – отметил эксперт.

Он подсчитал, что 18,1% сигарет – это более 7 млрд штук нелегальных сигарет в год.

"А по прогнозам, скоро нелегального товара будет больше 20%, а там и 25% не за горами. Вы наверняка подумаете, что виноваты во всем в первую очередь таможня, полиция и налоговая, которые закрывают глаза на поток контрабанды и производство фальсификата, и вы будете правы. Но первопричина такой ситуации в том, что у нас стремительно растут акцизы на сигареты, из-за чего они уже стоят столько, что обычные люди их не могут купить. По классике жанра "на помощь" приходят контрабандисты и фальсификаторы. Эксперты говорят, что спасти положение может только снижение акцизов. Точнее так: снижение темпов роста акцизов. Они все равно будут расти, но если их рост замедлить, то и цены замедлятся, следовательно, и "контрабас" с фальсификатом тоже начнут сокращаться", – считает политолог.

Голобуцкий убежден, что если темпы повышения акцизов не сдерживать, то скоро нелегальные сигареты будут доставлять "прямо на дом".

"Хотя нет, это уже происходит, потому что если вы загуглите "сигареты", то вам выпадет много вариантов дешевых подделок, сделанных в каком-нибудь сарае и непонятно из чего. Кстати, уважаемая компания Kantar подсчитала, что при 18,1% теневого рынка неуплаченные в бюджет налоги составляют более 14 млрд грн. Можете посчитать, сколько миллиардов будет украдено, если тень достигнет 25%", – подытожил политический эксперт.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4750001821729684

Теги: налоги, бюджет, цены, контрабанда, акциз, табачные изделия, Алексей Голобуцкий, сигареты, рынок, подделка, Kantar
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