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Нелегальный рынок отобрал пятую часть всего табачного рынка Украины – гендиректор "JTI Украина"

Бюджет Украины не получил 15,5 млрд грн налогов из-за тенизации табачного рынка, рассказали в "JTI Украина"
Бюджет Украины не получил 15,5 млрд грн налогов из-за тенизации табачного рынка, рассказали в "JTI Украина"
Фото: depositphotos.com

В ноябре прошлого года доля нелегальных сигарет на украинском табачном рынке достигла 20,4% – она выросла с августа на 2,3 процентных пункта, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование института "Kantar Украина" директор табачной компании "JTI Украина" Пол Холловей. По его информации, это десятилетний максимум доли черного рынка, и большую часть нелегального товара составляет произведенный в Украине контрафакт и продукция для Duty-free.

"Мы очень озабочены этими показателями. Доля контрафакта и нелегального Duty Free за последний год возросла в разы. Причем эта продукция производится на территории Украины. Нелегальный рынок отобрал пятую часть всего табачного рынка Украины, нанося убытки как легальным, законопослушным производителям, так и бюджету страны. Бюджет Украины не получил 15,5 млрд грн налогов, которые сейчас, во время обострения внешнеполитической обстановки, были бы очень кстати", – отметил Холловей.

В последние пять лет доля нелегальных сигарет в Украине росла, напомнил он: она составляла 1% в 2016 году, 12,8% – в феврале 2021 года, 15,0% – в мае и 18,1% – в августе. Наиболее интенсивно черный рынок рос в 2021 году, подчеркнул руководитель компании.

"Мы еще три года назад предупреждали о том, что нелегальный рынок сигарет будет расти, когда заметили тенденцию роста. Сейчас мы понимаем, что он будет расти и дальше, так как, согласно исследованию "Kantar Украина", разница в цене между легальными и нелегальными сигаретами увеличивается с каждым годом. И эта разница будет увеличиваться и дальше, так как акцизы на сигареты ежегодно растут на 20%, а значит, растут и цены на продукцию легальных производителей", – сказал он.

Холловей подчеркнул в комментарии агентству, что легальный табачный бизнес делает что может для улучшения ситуации: проводит информационные кампании о вреде черного рынка сигарет, сотрудничает с правоохранительными органами, делится с ними данными исследований и объясняет последствия роста доли нелегальных табачных изделий. Также он отметил, что создан специальный сайт с информацией о нелегальном рынке сигарет и интерактивная карта, где каждый может отметить точки продажи нелегальной продукции. Но для реальной борьбы с черным рынком нужны совместные действия бизнеса, общества и власти, подчеркнул гендиректор "JTI Украина".

Он считает, что в Украине есть для этого политическая воля, но нет эффективных, действенных и конкретных шагов.

"На протяжении нескольких лет существовала государственная стратегия по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, но она, к сожалению, так и осталась декларацией намерений. В прошлом году депутаты зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах, но он пока так и остался законопроектом. В конце года Национальная полиция провела серию рейдов по закрытию точек продаж нелегальных сигарет, но они открывались на том же месте спустя неделю", – уточнил Холловей.

Теги: налоги, бюджет, бизнес, цены, контрабанда, акциз, сигареты, контрафакт, рынок, Kantar, JTI Украина, Пол Холловей, Duty-free
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