Внедрение сразу нескольких систем отслеживания оборота табачных изделий вместо одной будет противоречить практике ЕС – "JTI Украина"

"Внедрение системы отслеживания табачных изделий (Track&Trace) является одним из требований Европейской директивы 2014/40/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в национальное законодательство. Но в поправке к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания и наделения производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит директиве", – объяснил Диргела.

Он добавил, что производителей сигарет не привлекали к обсуждению поправки, и подчеркнул, что "JTI Украина" – активный участник созданной Министерством финансов специальной рабочей группы, в которой обсуждается внедрение механизма Track&Trace.

"Мы выступаем исключительно за имплементацию Европейской директивы, о чем не раз заявляли во время обсуждений внедрения системы отслеживания табачных продуктов. И любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект", – заявил директор по корпоративным вопросам "JTI Украина".

"Интерфакс-Украина" отмечает, что поправка также разрешает производителям и импортерам алкогольных напитков, табачных изделий, используемых в электронных сигаретах жидкостей и горючего "проводить проверки на предмет фальсификации и законности обращения произведенных/импортированных ими товаров среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц".

По данным "JTI Украина", если поправка будет принята, оптовым и особенно розничным дистрибьюторам придется покупать, устанавливать и администрировать несколько систем отслеживания сигарет, это будет означать дополнительные финансовые и временные затраты.

"Помимо того, инициатива наделяет производителей сигарет несвойственными участникам рынка полномочиями контроля над собственными контрагентами, что ставит их в привилегированное положение в отношении таких контрагентов (в частности, проверять доказательства наличия системы отслеживания, документы, требовать доказательства уровня спроса на продукцию и т. п.)", – сказано в материале.