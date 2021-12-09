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Лоббистам антитабачных инициатив невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС – СМИ

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Нардепы IX созыва зарегистрировали около двух десятков законопроектов о табаке, пишет "РБК-Украина"
Нардепы IX созыва зарегистрировали около двух десятков законопроектов о табаке, пишет "РБК-Украина"
Фото: depositphotos.com

Украинский институт будущего изучил законопроект №4358 и 8 декабря опубликовал результаты исследования, в котором выяснял, поможет ли документ бороться с курением и насколько он соответствует профильным директивам Евросоюза и документам Всемирной организации здравоохранения – эти две цели заявлены как основные в пояснительной записке к проекту закона. Агентство "РБК-Украина" в статье "Игра в ценности. Почему антитабачным лоббистам невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС" пишет, что под видом внедрения в Украине европейских норм и правил лоббисты пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые не повлияют на уровень курения.

"За время деятельности народных депутатов VIII созыва в Верховной Раде было зарегистрировано около 90 законопроектов, так или иначе касавшихся табачного рынка. Нардепы IX созыва зарегистрировали около двух десятков подобных законопроектов. Однако большинство этих документов можно охарактеризовать как законодательный спам. В парламенте предыдущего и нынешнего созыва представители общественных организаций, которые занимаются активной адвокацией антитабачного законодательства, были авторами целого ряда законопроектов, которые тем или иным образом ужесточали условия для работы отрасли. Вносили их лояльные депутаты, а также народные избранники, которые считают тему "заботы о здоровье нации" репутационно выгодной для себя", – пишет автор статьи Надежда Скляренко.

Журналистка отмечает, что, кроме регулярных попыток внепланово повышать акцизы, в ряде законопроектов речь идет также о предложениях запретить продажу сигарет лицам до 21 года, запретить брендировать пачки, менять их форму, выкладывать сигареты на прилавок, а также добавлять ароматические добавки в табак.

"Ко всем этим документам в той или иной степени имела отношение ОО "Життя". Однако по разным причинам законопроекты были либо сняты с рассмотрения прямо на комитете, либо отозваны, либо провалены в зале. Часть спорных предложений об ужесточении регулирования табачной отрасли перекочевали в законопроект №4358, который также продвигает "Життя", – утверждает автор.

Она цитирует статью Украинского института будущего "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением": "Международное законодательство не требует имплементации таких норм. В то же время исследования утверждают, что курильщики с опытом, как правило, редко меняют свои привычки, так что наличие или отсутствие каких-либо сообщений на пачках (включая даже изменение дизайна этих пачек) незначительно повлияет на их осознанный выбор".

В статье журналистка отмечает, что жесткие меры, которые прописывают в своих инициативах "антитабачники", как правило, практически не снижают количество курильщиков.

"На примере законопроекта №4358 особенно заметно, как под видом внедрения в Украине европейских норм и правил через документ пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые никак на уровне курения не отразятся. Зато точно приведут к росту контрабанды сигарет и объемов контрафактной продукции, и, соответственно, многомиллиардным потерям бюджета. Ведь мошенникам куда проще подделывать сигареты, когда можно просто менять название, не трудясь над разнообразными дизайнами пачки. Сегодня законопроект готов ко второму чтению в редакции, максимально приближенной к нормам Директивы 2014/40/ЕС, хотя и не полностью соответствующей ее требованиям. Парламентарии, которые работали над документом в профильном комитете по вопросам здравоохранения и здоровья нации, отклонили поправки о чрезмерном давлении на бизнес, которые продвигали представители антитабачного лобби", – сообщила Скляренко.

По ее информации, в таком "проевропейском" виде комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

"Тем не менее ряд депутатов, которых также связывают с деятельностью ОО "Життя", в частности Лада Булах [от "Слуги народа"], а также Ольга Стефанишина, Александра Устинова [от "Голоса"] и ряд других, в публичной и непубличной коммуникации отмечают, что отклоненные правки могут быть внесены с голоса во время рассмотрения законопроекта №4358 в парламенте во втором чтении в ближайшее время. Несмотря на то, что эта практика уже давно отошла в прошлое, такая возможность у них формально остается. Продвижение радикально жесткого и экономически необоснованного регулирования табачной отрасли – далеко не новая практика активистов. Причина повышенного внимания народных депутатов и их "партнеров" среди общественных организаций к лоббированию именно антитабачных инициатив – это активное финансирование подобной деятельности со стороны международных организаций", – считает автор.

Она отметила, что крупнейшим игроком на этом рынке является американский миллиардер Майкл Блумберг, который потратил на борьбу с табакокурением около $1 млрд, и его структуры спонсируют общественную организацию "Життя".

"Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью КРІ для получения последующих грантов, даже несмотря на неуспешные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием. По мнению многих аналитиков и журналистов, получение финансирования за принятие законов в украинском парламенте может указывать на прямой конфликт интересов. А декларируемая цель борьбы с курением может оказаться бизнес-проектом группы лиц, не имеющих ничего общего с представлением интересов общественности. И наоборот, если в стране будет приниматься нормальное проевропейское законодательство по борьбе с курением без перегибов в сторону чрезмерного регулирования участников рынка, это лишит существование таких общественных организаций всякого смысла", – заявила журналистка.

В своей статье она пишет, что борьба с табачной зависимостью фактически вытеснила с повестки дня управления здоровьем нации работу с другими зависимостями.

"Более того, в других отраслях и близко нет тех ограничений, которые предлагается внедрять табачникам. Например, никому не приходит в голову стандартизировать бутылки с алкоголем или отказываться от брендирования залов игровых автоматов и компаний по приему ставок на спорт. В итоговой части своего исследования эксперты УИБ отмечают, что работа с этими зависимостями также должна появиться в фокусе законотворческой деятельности с целью улучшения здоровья нации и минимизации экономических и социальных потерь от их распространения", – подытожила автор материала.

Теги: Верховная Рада, здоровье, бизнес, акциз, табачные изделия, курение, законодательство, парламент, сигареты, законопроект, Евросоюз, Майкл Блумберг, Александра Устинова, Украинский институт будущего, лоббисты, здравоохранение, Лада Булах, Ольга Стефанишина, ЕС
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