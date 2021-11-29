Из подсанкционной Беларуси в Украину под видом торфа ввозили крупную партию сигарет

"Гражданин Республики Беларусь за рулем грузовика DAF белорусской регистрации направлялся в Украину через пункт пропуска "Выступовичи". По документам он перевозил в столицу Украины груз – торфяной субстрат. Но при осмотре грузовика оперативники и военнослужащие Житомирского пограничного отряда обнаружили среди заявленного груза поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок", – говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, в грузовике находится около 140 тыс. пачек сигарет.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Несогласные с результатами выборов белорусы выходили на массовые демонстрации. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Официальный журнал Евросоюза 2 октября опубликовал список из 40 белорусских чиновников, против которых ввели санкции за фальсификации выборов президента и репрессии к протестующим. Действующего президента страны Александра Лукашенко в список не внесли. "Сегодня совет ввел ограничительные меры в отношении 40 лиц, которые, как было установлено, несут ответственность за репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов 2020 года в Беларуси, а также за неправомерные действия в ходе избирательного процесса", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.
Украина присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении властей Беларуси. Помимо Украины, к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси присоединились кандидаты в члены Евросоюза и члены Европейской ассоциации свободной торговли.