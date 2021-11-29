Из подсанкционной Беларуси в Украину под видом торфа ввозили крупную партию сигарет

"Гражданин Республики Беларусь за рулем грузовика DAF белорусской регистрации направлялся в Украину через пункт пропуска "Выступовичи". По документам он перевозил в столицу Украины груз – торфяной субстрат. Но при осмотре грузовика оперативники и военнослужащие Житомирского пограничного отряда обнаружили среди заявленного груза поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок", – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, в грузовике находится около 140 тыс. пачек сигарет.