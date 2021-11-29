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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из подсанкционной Беларуси в Украину под видом торфа ввозили крупную партию сигарет

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Несмотря на санкции, Беларусь поставляет в Украину контрабандные сигареты
Несмотря на санкции, Беларусь поставляет в Украину контрабандные сигареты
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали на границе с Беларусью фуру с контрабандными сигаретами, которые водитель пытался ввезти под видом торфяного субстрата через международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Выступовичи" в Житомирской области. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Гражданин Республики Беларусь за рулем грузовика DAF белорусской регистрации направлялся в Украину через пункт пропуска "Выступовичи". По документам он перевозил в столицу Украины груз – торфяной субстрат. Но при осмотре грузовика оперативники и военнослужащие Житомирского пограничного отряда обнаружили среди заявленного груза поддоны с большим количеством сигарет белорусского производства разных марок", – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, в грузовике находится около 140 тыс. пачек сигарет.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Несогласные с результатами выборов белорусы выходили на массовые демонстрации. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Официальный журнал Евросоюза 2 октября опубликовал список из 40 белорусских чиновников, против которых ввели санкции за фальсификации выборов президента и репрессии к протестующим. Действующего президента страны Александра Лукашенко в список не внесли. "Сегодня совет ввел ограничительные меры в отношении 40 лиц, которые, как было установлено, несут ответственность за репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов 2020 года в Беларуси, а также за неправомерные действия в ходе избирательного процесса", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении властей Беларуси. Помимо Украины, к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси присоединились кандидаты в члены Евросоюза и члены Европейской ассоциации свободной торговли.

Теги: Беларусь, граница, Госпогранслужба, пограничники, контрабанда, сигареты, автомобиль, партия
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