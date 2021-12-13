Журналист показал видео, на котором якобы контрабандисты переносят сигареты из Закарпатья в Румынию через заснеженную гору. Пограничники отреагировали

В ГПСУ проверяют информацию о контрабандистах, однако сомневаются в ее достоверности Скриншот: Віталій Глагола (official) / Telegram

Журналист утверждает, что получил видео на условиях анонимности от одного из контрабандистов и за один такой "рейс" они получают €100–150.

По словам Глаголы, видео снято 12 декабря. На кадрах видно, как несколько человек тащат коробки с сигаретами через гору. Журналист пишет, что свой маршрут контрабандисты начинают в селе Деловое (190 км от Ужгорода), затем переходят через гору Менчул в Румынию, где оставляют сигареты в договоренном месте.

Глагола утверждает, что в неделю нелегальные торговцы сигаретами делают три-четыре рейса, зарабатывая при этом €1200–2400 в месяц.

На сообщение журналиста отреагировала пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве сообщили, что проводят проверку, и отметили, что зафиксированная на видео ситуация неоднозначна в связи с тем, что географически гора Менчул находится на расстоянии более 10 км от государственной границы (прямое расстояние по карте, без учета рельефа местности).

Кроме того, добавили пограничники, 12 декабря глубина снежного покрова в горах на данном направлении достигала одного метра, что является серьезным препятствием для движения в горах, особенно с тяжелой ношей.

"В настоящее время на участке Мукачевского пограничного отряда признаков, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности, не зафиксировано", – добавили в пресс-службе.