В ЕС через Украину переправляли российскую ртуть. СБУ проверяет информацию о подготовке теракта

По данным СБУ, у иностранца изъяли около 10 кг металлической ртути с маркировкой производства РФ Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы разоблачили "курьера" в пункте пропуска через государственную границу в Закарпатской области. Им оказался житель одной из европейских стран.

По данным СБУ, у иностранца изъяли около 10 кг металлической ртути с маркировкой производства РФ. Нелегальный товар он перевозил в емкостях, которые спрятал в личных вещах.

"За рубежом злоумышленник планировал реализовать опасную продукцию заказчику за $600 тыс." – говорится в сообщении.

Сейчас СБУ проверяет информацию о возможном использовании высокотоксичного вещества для совершения терактов.

Также решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.