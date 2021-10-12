Бывший руководитель подразделения ГСЧС наладил продажу опасных веществ, правоохранители изъяли 25 кг ртути – СБУ

По данным СБУ, один из фигурантов задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатской области.

Правоохранители изъяли у подозреваемых 25 кг ртути металлической, пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Как отметили в СБУ, один из фигурантов задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.