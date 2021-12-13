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Холодов: Одна и та же поправка – очень важная для табачной монополии – была параллельно подана в два законопроекта

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Андрей Холодов: В законопроекте №5719 мы наблюдаем попытки табачных лоббистов "впихнуть невпихуемое", договориться с одними депутатами и запутать других
Андрей Холодов: В законопроекте №5719 мы наблюдаем попытки табачных лоббистов "впихнуть невпихуемое", договориться с одними депутатами и запутать других
Фото: Андрій Холодов / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов заявил 13 декабря в своем Telegram, что поправка №105 к законопроекту №5719 – это скопированный текст поправки №144 к законопроекту №5600, которую уже отклонили на прошлой неделе.

"Сегодня у нас заседание фракции. Я публично прошу коллег обратить внимание на ситуацию с законопроектом №5719. Он стоит в повестке дня на четверг. Поправка №105 к законопроекту №5719 – это скопированный текст поправки №144 к законопроекту №5600, которую мы уже отклонили на прошлой неделе. Одна и та же поправка – очень важная для табачной монополии – была параллельно подана в два законопроекта", – написал политик.

Он подчеркнул, что президент инициировал антиолигархическую политику, а "табачные олигархи продолжают продавливать свои интересы через Верховную Раду", используя для этого наших коллег по президентской фракции.

"В законопроекте №5719 мы наблюдаем попытки табачных лоббистов "впихнуть невпихуемое", договориться с одними депутатами и запутать других. Что это за поправка? В случае голосования структура оптового рынка сигарет изменится. Монополист, который сейчас контролирует примерно 70% рынка, выдавит с рынка другие торговые компании и доведет свою долю до 85–90%. Объем рынка – 100 млрд грн в год. Таким образом, монополия получит +20 млрд в год с маржой в 5%. Это 1 млрд чистой прибыли для монополиста. Это приведет к значительному усилению российского влияния на украинском табачном рынке и уничтожению легального украинского бизнеса", – заявил Холодов.

Нардеп предположил, что его коллеги не успели вникнуть в суть законопроекта и не дошли до поправок.

"Комитет будет обсуждать №5719 на этой неделе, таблица еще не опубликована. На кону – тысячи рабочих мест и миллионы гривен налогов в местные бюджеты. Если поправку протащат через Раду, в ваших регионах, в ваших избирательных округах, особенно в западной и центральной Украине, в Харькове и Днепре начнут закрываться крупные дистрибьюторские табачные компании. Работу потеряют тысячи людей. Ваши города и регионы потеряют миллионы гривен налогов – эти деньги уйдут в офшоры российским владельцам украинской табачной монополии. Авторам поправки в [законопроект] №5719 я предлагаю ее отозвать. Эта поправка противоречит предвыборной программе партии "Слуга народа" и здравому смыслу", – подытожил политик.

Теги: налоги, бюджет, депутаты, акциз, табачные изделия, монополия, деньги, сигареты, комитет, законопроект, олигархи, голосование, Слуга народа, Андрей Холодов, лоббисты
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