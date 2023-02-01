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Кабмин уволил руководство украинской таможни – СМИ

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Кабмин уволил Демченко (в центре) и двух из трех его заместителей Черкасского (слева) и Щуцкого (справа)
Кабмин уволил Демченко (в центре) и двух из трех его заместителей – Черкасского (слева) и Щуцкого (справа)
Фото: customs.gov.ua

Кабинет Министров Украины 1 февраля уволил руководство Гостаможенной службы Украины – и.о. главы ведомства Вячеслава Демченко, его заместителей Александра Щуцкого (занимал пост первого зама) и Руслана Черкасского.

Об этом, ссылаясь на сообщение нардепа – члена профильного комитета, написал журнал "Forbes Украина". 

Также об этом проинформировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

По данным Гончаренко, исполнять обязанности главы Гостаможенной службы будет нынешний замруководителя ведомства Сергей Звягинцев.  

Всего, согласно информации на сайте Гостаможенной службы, у руководителя ведомства пять заместителей. 

Контекст:

Увольнение руководства таможенной службы утром анонсировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он сообщал об этом в контексте информации об обысках в налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

Демченко на должности и.о. руководителя Гостаможенной службы находится с ноября 2021 года. До этого он работал начальником разведки Государственной пограничной службы Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, таможня, Алексей Гончаренко, увольнение, Государственная таможенная служба Украины, Давид Арахамия, Кабмин, Вячеслав Демченко
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