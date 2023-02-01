Кабмин уволил руководство украинской таможни – СМИ

Об этом, ссылаясь на сообщение нардепа – члена профильного комитета, написал журнал "Forbes Украина".

Также об этом проинформировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По данным Гончаренко, исполнять обязанности главы Гостаможенной службы будет нынешний замруководителя ведомства Сергей Звягинцев.

Всего, согласно информации на сайте Гостаможенной службы, у руководителя ведомства пять заместителей.

Контекст:

Увольнение руководства таможенной службы утром анонсировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он сообщал об этом в контексте информации об обысках в налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

Демченко на должности и.о. руководителя Гостаможенной службы находится с ноября 2021 года. До этого он работал начальником разведки Государственной пограничной службы Украины.