Малюк назвал сегодняшние массовые обыски "глобальным ударом по внутреннему врагу"

Малюк о сегодняшних обысках: Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности Фото: ssu.gov.ua

Согласно релизу, правоохранители проводят "отработку лиц", которые своими действиями наносят вред безопасности Украины в различных сферах. В СБУ заявили, что речь о:

предателях и агентах российских спецслужб;

представителях организованной преступности;

должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

По словам Малюка, украинские силовые ведомства ведут эту работу, выполняя задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать: мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – заявил он.