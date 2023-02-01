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Малюк назвал сегодняшние массовые обыски "глобальным ударом по внутреннему врагу"

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Малюк о сегодняшних обысках: Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности
Малюк о сегодняшних обысках: Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины и другие силовые ведомства 1 февраля проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. Об этом заявил врио главы СБУ Василий Малюк, сообщил пресс-центр СБУ.

Согласно релизу, правоохранители проводят "отработку лиц", которые своими действиями наносят вред безопасности Украины в различных сферах. В СБУ заявили, что речь о:

  • предателях и агентах российских спецслужб;
  • представителях организованной преступности;
  • должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

По словам Малюка, украинские силовые ведомства ведут эту работу, выполняя задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать: мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – заявил он.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02cFHcqY3tz5zPjjSM4aggWoENBXjf6rCLJNoHCeNqUtWxwRKJMNNWWFdd86tSCatfl

Контекст:

Сотрудники СБУ, Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности 1 февраля провели обыски у руководства столичной налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, коррупция, расследование, обыски, Служба безопасности Украины, Василий Малюк, Бюро экономической безопасности
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