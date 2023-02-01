Малюк назвал сегодняшние массовые обыски "глобальным ударом по внутреннему врагу"

Согласно релизу, правоохранители проводят "отработку лиц", которые своими действиями наносят вред безопасности Украины в различных сферах. В СБУ заявили, что речь о:
По словам Малюка, украинские силовые ведомства ведут эту работу, выполняя задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы выполняем задачу, поставленную президентом, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать: мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – заявил он.
Сотрудники СБУ, Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности 1 февраля провели обыски у руководства столичной налоговой, у бизнесмена Игоря Коломойского, у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара.