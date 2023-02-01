СБУ заявила о разоблачении схем присвоения 40 млрд. гривен руководством "Укрнафти" и "Укртатнафти"

СБУ провела обыски у топ-менеджмента нефтекомпаний и по адресам вероятного хранения нефтепродуктов Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов, говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафти" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.