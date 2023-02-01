СБУ заявила о разоблачении схем присвоения 40 млрд. гривен руководством "Укрнафти" и "Укртатнафти"

По данным следствия, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов, говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафти" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, "Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Бизнесмен .
7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укрнафти" и "Укртатнафти" принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро.
1 февраля СБУ и Бюро экономической безопасности Украины провели обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который имел долю в обеих компаниях.