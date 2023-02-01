Экс-министру энергетики Насалику сообщили о подозрении – СМИ

По данным источника, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 млрд грн.
О том, что Насалику сообщили о подозрении, также пишет издание "Бабель".
Насалик был министром энергетики и угольной промышленности Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.
В сентябре 2018 года стало известно, что прокуратура открыла уголовное производство по факту декларирования Насаликом недостоверной информации.
Как информировал "Судовий репортер", в июле 2017 года львовский бизнесмен Петр Дыминский подал иск к Насалику. Он требовал взыскать с него $1,88 млн долга и 4,2 млн грн процентов. В Национальном антикоррупционном бюро считали, что Насалик утаил факт получения займа.
Экс-министр утверждал, что Дыминский и его окружение подделали документы о займе. Он также отмечал, что решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основании которого было начато уголовное производство, было отменено Верховным Судом Украины 10 апреля 2019 года.
Подозрение Насалику по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины было объявлено в июле 2019 года.
Досудебное следствие по делу Насалика было завершено в августе 2019 года. А в ноябре прошлого года дело закрыли, сообщало издание "РБК-Украина".