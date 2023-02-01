Экс-министру энергетики Насалику сообщили о подозрении – СМИ

Насалик был министром энергетики и угольной промышленности в 2016–2019 годах Фото: Alexandr Senko / Facebook

По данным источника, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 млрд грн.

О том, что Насалику сообщили о подозрении, также пишет издание "Бабель".