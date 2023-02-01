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Топ-чиновники Минобороны получили подозрения – УП назвала имена

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Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам оборонного ведомства
Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам оборонного ведомства
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах 1 февраля.

По данным источников, Хмельницкому сообщили о подозрении по факту растраты государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн, пишет издание.

Подозрение Терещенко объявлено по факту завладения путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере $1 млн 340 тыс., сообщили источники.

В Службе безопасности Украины рассказали подробности о подозрении в отношении одного из чиновников, который, по данным следствия, организовывал закупку некачественных бронежилетов.  По данным нескольких независимых экспертиз, закупленная амуниция не отвечает требованиям IV класса бронежилетов и не может должным образом защитить украинских военнослужащих.

По материалам СБУ чиновнику объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ инициировала отзыв партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что некоторым чиновникам Минобороны будут вручены подозрения, однако не назвал конкретных имен.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции"

24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Богдан Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки". 

Теги: коррупция, Минобороны, подозрение
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