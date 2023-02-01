Топ-чиновники Минобороны получили подозрения – УП назвала имена

По данным источников, Хмельницкому сообщили о подозрении по факту растраты государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн, пишет издание.

Подозрение Терещенко объявлено по факту завладения путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере $1 млн 340 тыс., сообщили источники.

В Службе безопасности Украины рассказали подробности о подозрении в отношении одного из чиновников, который, по данным следствия, организовывал закупку некачественных бронежилетов. По данным нескольких независимых экспертиз, закупленная амуниция не отвечает требованиям IV класса бронежилетов и не может должным образом защитить украинских военнослужащих.

По материалам СБУ чиновнику объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ инициировала отзыв партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что некоторым чиновникам Минобороны будут вручены подозрения, однако не назвал конкретных имен.