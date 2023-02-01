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ГБР о подозрении Насалику: Подписывались заведомо убыточные соглашения, бюджет потерял почти 1,5 млрд грн

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В ГБР отметили, что экс-министр действовал в пользу "газового олигарха"
В ГБР отметили, что экс-министр действовал в пользу "газового олигарха"
Фото: dbr.gov.ua

1 февраля Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности, информирует сайт ГБР.

"ГБР сообщило о подозрении бывшему министру Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Его служебная халатность привела к потерям бюджета почти на 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов", – говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что по указанию министра "подчиненные заключали со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения", в том числе "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

"Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 года по декабрь 2020-го составляет 1,488 млрд грн", – отметили в ГБР.

Госбюро не указало фамилию подозреваемого, но генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил озвученную СМИ информацию о том, что подозрение объявили бывшему министру Игорю Насалику. "Украинская правда" писала, что Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Контекст:

Насалик был министром энергетики и угольной промышленности Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.

В июле 2019 года он стал подозреваемым в уголовном производстве, открытом по факту декларирования недостоверной информации. Досудебное следствие по делу Насалика было завершено в августе 2019 года. А в ноябре 2020 года дело закрыли, сообщало издание "РБК-Украина".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, олигархи, Государственное бюро расследований, Игорь Насалик, подозрение, имущество, ГБР
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