ГБР о подозрении Насалику: Подписывались заведомо убыточные соглашения, бюджет потерял почти 1,5 млрд грн

В ГБР отметили, что экс-министр действовал в пользу "газового олигарха" Фото: dbr.gov.ua

"ГБР сообщило о подозрении бывшему министру Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Его служебная халатность привела к потерям бюджета почти на 1,5 млрд грн в пользу одного из газовых олигархов", – говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что по указанию министра "подчиненные заключали со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения", в том числе "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

"Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 года по декабрь 2020-го составляет 1,488 млрд грн", – отметили в ГБР.

Госбюро не указало фамилию подозреваемого, но генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил озвученную СМИ информацию о том, что подозрение объявили бывшему министру Игорю Насалику. "Украинская правда" писала, что Насалика подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем.