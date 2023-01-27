Сотрудник Киевского СИЗО "крышевал" масштабный наркотрафик – ГБР

Наркотики прятали в обычные передачи – продукты, средства гигиены и тому подобное, говорят в ГБР Фото: dbr.gov.ua

"ГБР заблокировало в Киевском СИЗО масштабный наркотрафик, который "крышевали" сотрудники учреждения. При оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции противоправная деятельность организованной группировки прекращена", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в СИЗО и нашли наркотики, средства связи, банковские карточки и другие доказательства. Следственные действия провели и в домах у подозреваемых в снабжении изолятора наркотическими веществами – там, помимо прочего, обнаружили оборудование для производства наркотиков.

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

"В состав группы входили лица, содержащиеся в СИЗО, и их сообщники на свободе. Организаторы схемы заказывали наркотические средства, которые передавались в СИЗО спрятанными в пищевые продукты, средства гигиены и так далее. Функционирование трафика обеспечивал работник СИЗО, который за "процент" прикрывал противоправный механизм, чтобы предотвратить его разоблачение коллегами", – заявили в ГБР.

Правоохранители сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, пересылка и сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой).

Действия сотрудника СИЗО, которого подозревают в том, что он способствовал незаконному бизнесу, дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды), а лица, которое передавало ему деньги, – по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Ведутся мероприятия по установлению других участников организованной группы", – добавили в ГБР.