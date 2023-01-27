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Сотрудник Киевского СИЗО "крышевал" масштабный наркотрафик – ГБР

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Наркотики прятали в обычные передачи продукты, средства гигиены и тому подобное, говорят в ГБР
Наркотики прятали в обычные передачи – продукты, средства гигиены и тому подобное, говорят в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

В Киевском следственном изоляторе происходили масштабные поставки наркотических веществ, замаскированных под обычные передачи, причем под патронатом по меньшей мере одного из сотрудников учреждения, утверждает Госбюро расследований. Сообщение об этом опубликовано 27 января на сайте ГБР.

"ГБР заблокировало в Киевском СИЗО масштабный наркотрафик, который "крышевали" сотрудники учреждения. При оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции противоправная деятельность организованной группировки прекращена", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в СИЗО и нашли наркотики, средства связи, банковские карточки и другие доказательства. Следственные действия провели и в домах у подозреваемых в снабжении изолятора наркотическими веществами – там, помимо прочего, обнаружили оборудование для производства наркотиков.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

"В состав группы входили лица, содержащиеся в СИЗО, и их сообщники на свободе. Организаторы схемы заказывали наркотические средства, которые передавались в СИЗО спрятанными в пищевые продукты, средства гигиены и так далее. Функционирование трафика обеспечивал работник СИЗО, который за "процент" прикрывал противоправный механизм, чтобы предотвратить его разоблачение коллегами", – заявили в ГБР.

Правоохранители сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, пересылка и сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой).

Действия сотрудника СИЗО, которого подозревают в том, что он способствовал незаконному бизнесу, дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды), а лица, которое передавало ему деньги, – по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Ведутся мероприятия по установлению других участников организованной группы", – добавили в ГБР.

Теги: Киев, коррупция, наркотики, СИЗО, взятка, Государственное бюро расследований, наркоторговля, Нацполиция, ГБР
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