Киевская полиция задержала группу наркодилеров. Изъято оружие и полкилограмма кокаина

Правоохранители нашли наркотики на сумму около 4 млн грн Фото: npu.gov.ua

Сообщается, что перед задержанием полицейские провели 12 этапов оперативной закупки наркотиков. В ходе специальной операции были задействованы более 100 правоохранителей, среди которых спецназовцы, кинологи и сотрудники сектора криминального анализа.

Правоохранители провели 42 обыска и нашли запрещенных веществ на сумму около 4 млн грн.

"В столице и Киевской области мы обнаружили и изъяли более полукилограмма кокаина, оружие, $54 тыс., €3 тыс., 160 тыс. грн, черновые записи и ювелирные изделия", – сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозрение объявлено 14 фигурантам дела, им грозит до 14 лет лишения свободы, отмечают в Нацполиции.