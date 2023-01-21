СБУ и полиция проводят контрразведывательные мероприятия в Киеве. Могут досматривать автомобили и проверять документы

В СБУ попросили граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения", – говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и досмотр автомобилей. Кроме того, правоохранители будут осматривать территории и помещения общего пользования, чтобы проверить, нет ли там запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", – добавили в спецслужбе.