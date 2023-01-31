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ГБР разоблачило преступления против окружающей среды на 150 млн грн, более 100 млн будут возмещены – заявление бюро

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Между преступлением и ответственностью чиновника очень маленький промежуток времени, заявили в ГБР
Между преступлением и ответственностью чиновника очень маленький промежуток времени, заявили в ГБР
Фото: slovoidilo.ua

В 2022 году Государственное бюро расследований проводило досудебное расследование в 641 уголовном производстве по факту правонарушений против окружающей среды, об этом сообщила пресс-служба ГБР 31 января.

В рамках расследования экологических преступлений ГБР сообщило о подозрении 108 людям, в суд направили 77 обвинительных актов в отношении 126 человек.

Сумма ущерба в завершенных уголовных производствах составляет более 150 млн грн, из которых более 100 млн будут возмещены. В ходе досудебного расследования уже возмещено 29,8 млн грн. В общей сложности для возмещения ущерба работники ГБР инициировали арест имущества подозреваемых на сумму 71 млн грн.

Среди наиболее резонансных экологических преступлений в ведомстве назвали завершенное досудебное расследование по факту незаконных рубок леса в Винницкой области, нанесших ущерб на 87 млн грн. Также объявлены подозрения работникам лесного хозяйства на Волыни, которые, по данным ГБР, нанесли ущерб на 39 млн грн. Разоблачена масштабная незаконная рубка леса в Закарпатье, нанесшая, по оценке бюро, ущерб государству на 18 млн грн. Также сообщили о подозрении бывшему высокопоставленному должностному лицу Госагентства по управлению зоной отчуждения в содействии незаконной рубке деревьев возле Чернобыля на 15,5 млн грн.

"Государственное бюро расследований отмечает: нажива на государственном имуществе или ресурсах государства, тем более в условиях войны, – это преступление, не имеющее оправдания. И между преступлением и ответственностью чиновника очень маленький промежуток времени", – заявили в ГБР.

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