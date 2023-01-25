Ущерб окружающей среде из-за развязанной Россией войны превысил 1,7 трлн грн – Госэкоинспекция

В Госэкоинспекции оценили ущерб от боевых действий Фото: EPA

Отмечается, что эти цифры рассчитаны в соответствии с методиками, которые определяют размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

Сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 млрд гривен. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается в 998 млрд гривен, а загрязнение и засорение водных ресурсов – более чем в 56 млн гривен.

Территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, нанесенного оккупантами.

280 904 м2 почвы загрязнены опасными веществами, 12 277 512 м2 земли засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов.

686 816 тонн нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами.

33 132 га лесов и других насаждений выжжено ракетами и снарядами. Некоторые из них, возможно, будут восстанавливаться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные потеряны навсегда, считают в Госэкоинспекции.

1 063 947 м2 объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, их остатки нанесли ущерб окружающей среде.

В водные объекты Украины попало 1 597 тонн загрязняющих веществ, 2 903 513 кг посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ.

410 млн 150 тыс. м3 составил объем самовольно забранной/использованной воды.