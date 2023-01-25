Ущерб окружающей среде из-за развязанной Россией войны превысил 1,7 трлн грн – Госэкоинспекция

Отмечается, что эти цифры рассчитаны в соответствии с методиками, которые определяют размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.
Сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 млрд гривен. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается в 998 млрд гривен, а загрязнение и засорение водных ресурсов – более чем в 56 млн гривен.
Территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, нанесенного оккупантами.
280 904 м2 почвы загрязнены опасными веществами, 12 277 512 м2 земли засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов.
686 816 тонн нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами.
33 132 га лесов и других насаждений выжжено ракетами и снарядами. Некоторые из них, возможно, будут восстанавливаться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные потеряны навсегда, считают в Госэкоинспекции.
1 063 947 м2 объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, их остатки нанесли ущерб окружающей среде.
В водные объекты Украины попало 1 597 тонн загрязняющих веществ, 2 903 513 кг посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ.
410 млн 150 тыс. м3 составил объем самовольно забранной/использованной воды.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября сообщал, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.
В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия, заявил 18 ноября 2022 года заявил глава ГСЧС Сергей Крук.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова на начало января 2023 года, Россия причинила экологии Украины ущерб на $35,3 млрд.