ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ущерб окружающей среде из-за развязанной Россией войны превысил 1,7 трлн грн – Госэкоинспекция

В Госэкоинспекции оценили ущерб от боевых действий
В Госэкоинспекции оценили ущерб от боевых действий
Фото: EPA

За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму более 1 трлн 743 млрд гривен. Об этом сообщает Госэкоинспекция в Telegram 25 января.

Отмечается, что эти цифры рассчитаны в соответствии с методиками, которые определяют размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

Сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 688 млрд гривен. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается в 998 млрд гривен, а загрязнение и засорение водных ресурсов – более чем в 56 млн гривен.

Территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, нанесенного оккупантами.

280 904 м2 почвы загрязнены опасными веществами, 12 277 512 м2 земли засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов.

686 816 тонн нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами.

33 132 га лесов и других насаждений выжжено ракетами и снарядами. Некоторые из них, возможно, будут восстанавливаться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные потеряны навсегда, считают в Госэкоинспекции.

1 063 947 м2 объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожено, их остатки нанесли ущерб окружающей среде.

В водные объекты Украины попало 1 597 тонн загрязняющих веществ, 2 903 513 кг посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ.

410 млн 150 тыс. м3 составил объем самовольно забранной/использованной воды.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября сообщал, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия, заявил 18 ноября 2022 года заявил глава ГСЧС Сергей Крук.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова на начало января 2023 года, Россия причинила экологии Украины ущерб на $35,3 млрд.

Теги: экология, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, Госэкоинспекция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео
Галина ГРИШИНА
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Галина ГРИШИНА
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Галина ГРИШИНА
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (320920)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (277957)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (102476)
4
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (72417)
5
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (70388)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48118)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42061)
8
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (41166)
 
 
 
 