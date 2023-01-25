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В Украине за год ограничений на пластиковые пакеты уменьшилось их использование на 40–90% – Минэкономики

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В некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13 15 раз
В некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13–15 раз
Фото: depositphotos.com

За год действия решения по установлению минимальных цен на пластиковые пакеты украинцы уменьшили их использование на 40–90% в зависимости от вида. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ретейлеров Украины.

"Украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13–15 раз", – рассказал Кудин.

По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов.

Это также простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развитию производства биоразлагаемых пластиковых пакетов и в конечном итоге привело к росту их продаж.

Контекст:

С 1 февраля 2022 года в Украине начали действовать новые цены на пластиковые пакеты. Пакет со стенками толщиной более 50 мкм без ручек и боковых складок стал стоить 2 грн, пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,5 грн, пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, экология, экономика, цены, украинцы, пластик, Минэкономики, продажа, супермаркет
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