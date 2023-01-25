В Украине за год ограничений на пластиковые пакеты уменьшилось их использование на 40–90% – Минэкономики

В некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13–15 раз Фото: depositphotos.com

"Украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13–15 раз", – рассказал Кудин.

По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов.

Это также простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развитию производства биоразлагаемых пластиковых пакетов и в конечном итоге привело к росту их продаж.