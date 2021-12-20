Кабмин Украины установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

С февраля 2022 года пластиковые пакеты будут стоить от 2 до 3 грн Фото: depositphotos.com

С 1 февраля 2022 года минимальная стоимость пакета без ручек и боковых складок составит 2 грн, пакета без ручек и со складками или с ручками без складок – 2,50 грн, пакета с ручками и боковыми складками – 3 грн.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки", – отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.