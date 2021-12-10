С 10 декабря в Украине частично запрещены пластиковые пакеты

В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено распространение:
Исключением являются биоразлагаемые пакеты. Также до 1 января 2023 года разрешено бесплатное распространение сверхтонких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.
И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в комментарии НВ уточнил, что запрет не касается плотных пластиковых пакетов (толщиной более 50 мкм), которые обычно продают на кассах супермаркетов для упаковки/переноса в них товаров. Их можно будет распространять на платной основе.
За нарушение запрета на распространение пакетов-"маек" предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8,5–17 тыс. грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов (17–34 тыс. грн).
За бесплатное распространение больших пластиковых пакетов – штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700–3400 грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400–8500 грн).
Европейская ассоциация бизнеса такое решение поддержала. Однако в ассоциации отметили, что в законе не прописана минимальная цена на такие пакеты, которую необходимо установить с 10 декабря. Также нет четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе и механизма нанесения маркировки, которая могла бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями. Из-за этого реализация первого этапа ограничений может быть утруднена.
Проект постановления "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты" Кабмин должен был рассмотреть 17 ноября. Однако на заседании его сняли с повестки дня для доработки.
Согласно проекту (.pdf), цены на большие пластиковые пакеты предлагалось установить на уровне 2–3 грн в зависимости от вида пакета.
Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине". За проект закона проголосовали 297 парламентариев.
В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.
19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.
По данным Государственного научного агентства Австралии, на дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика.