ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

С 10 декабря в Украине частично запрещены пластиковые пакеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
До 2023 года запрет не распространяется на пластиковые пакеты для сыпучих продуктов
До 2023 года запрет не распространяется на пластиковые пакеты для сыпучих продуктов
Фото: depositphotos.com

С 10 декабря в Украине вступает в силу первый этап ограничений закона 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено распространение:

  • сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 мкм);
  • тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм);
  • оксоразлагаемых пластиковых пакетов (изготовленные из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

Исключением являются биоразлагаемые пакеты. Также до 1 января 2023 года разрешено бесплатное распространение сверхтонких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в комментарии НВ уточнил, что запрет не касается плотных пластиковых пакетов (толщиной более 50 мкм), которые обычно продают на кассах супермаркетов для упаковки/переноса в них товаров. Их можно будет распространять на платной основе.

За нарушение запрета на распространение пакетов-"маек" предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8,5–17 тыс. грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов (17–34 тыс. грн).

За бесплатное распространение больших пластиковых пакетов – штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700–3400 грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400–8500 грн).

Европейская ассоциация бизнеса такое решение поддержала. Однако в ассоциации отметили, что в законе не прописана минимальная цена на такие пакеты, которую необходимо установить с 10 декабря. Также нет четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе и механизма нанесения маркировки, которая могла бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями. Из-за этого реализация первого этапа ограничений может быть утруднена.

Проект постановления "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты" Кабмин должен был рассмотреть 17 ноября. Однако на заседании его сняли с повестки дня для доработки.

Согласно проекту (.pdf), цены на большие пластиковые пакеты предлагалось установить на уровне 2–3 грн в зависимости от вида пакета.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине". За проект закона проголосовали 297 парламентариев.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

По данным Государственного научного агентства Австралии, на дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика.

Теги: Украина, экология, штраф, запрет, пластик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А что дальше?" Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта
"А что дальше?" Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта
"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын
"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын
"Мы гордились тем, что делаем". Болдуин опубликовал письмо сотрудников с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после убийства оператора
"Мы гордились тем, что делаем". Болдуин опубликовал письмо сотрудников с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после убийства оператора
"Образ с намеком на ceкc". Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте
"Образ с намеком на ceкc". Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте
  Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди
  Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди
"Секси", "Потрясающе!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова развела ноги перед камерой и показала голый пах
"Секси", "Потрясающе!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова развела ноги перед камерой и показала голый пах
"Это та елочка, под которой вы писали?", "Прямо как на Красной площади". Волочкова сняла фото во дворе своего дома
"Это та елочка, под которой вы писали?", "Прямо как на Красной площади". Волочкова сняла фото во дворе своего дома
  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей
  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (211390)
2
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (206292)
3
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (94466)
4
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (91031)
5
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (87383)
6
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (77385)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (57948)
8
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (56424)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS