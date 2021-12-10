С 10 декабря в Украине частично запрещены пластиковые пакеты

До 2023 года запрет не распространяется на пластиковые пакеты для сыпучих продуктов Фото: depositphotos.com

В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено распространение:

сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 мкм);

тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм);

оксоразлагаемых пластиковых пакетов (изготовленные из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

Исключением являются биоразлагаемые пакеты. Также до 1 января 2023 года разрешено бесплатное распространение сверхтонких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в комментарии НВ уточнил, что запрет не касается плотных пластиковых пакетов (толщиной более 50 мкм), которые обычно продают на кассах супермаркетов для упаковки/переноса в них товаров. Их можно будет распространять на платной основе.

За нарушение запрета на распространение пакетов-"маек" предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8,5–17 тыс. грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов (17–34 тыс. грн).

За бесплатное распространение больших пластиковых пакетов – штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700–3400 грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400–8500 грн).

Европейская ассоциация бизнеса такое решение поддержала. Однако в ассоциации отметили, что в законе не прописана минимальная цена на такие пакеты, которую необходимо установить с 10 декабря. Также нет четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе и механизма нанесения маркировки, которая могла бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями. Из-за этого реализация первого этапа ограничений может быть утруднена.

Проект постановления "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты" Кабмин должен был рассмотреть 17 ноября. Однако на заседании его сняли с повестки дня для доработки.

Согласно проекту (.pdf), цены на большие пластиковые пакеты предлагалось установить на уровне 2–3 грн в зависимости от вида пакета.