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В Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты

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В декабре прошого года в Украине запретили распространение сверхтонких пластиковых пакетов
В декабре прошого года в Украине запретили распространение сверхтонких пластиковых пакетов
Фото: depositphotos.com

В Украине 1 февраля начнут действовать новые цены на пластиковые пакеты. Об этом сообщило Министерство экономики.

Пакет со стенками толщиной более 50 мкм без ручек и боковых складок будет стоить 2 грн, пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,5 грн, пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн.

В министерстве подчеркнули, что это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", – отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Контекст:

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году. Директива, принятая Евросоюзом по одноразовой пластмассе, предусматривает различные меры для применения к различным категориям продуктов. В тех случаях, когда альтернативы легкодоступны, на рынке будут запрещены одноразовые пластиковые изделия, такие как пластиковые ватные палочки, столовые приборы, тарелки, соломка, мешалки для напитков, палочки для воздушных шаров, контейнеры из пенополистирола для продуктов питания и напитков.

Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине". За проект закона проголосовали 297 парламентариев.

С 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений: в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запретили распространение сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 мкм); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов (изготовленные из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

Исключением являются биоразлагаемые пакеты. Также до 1 января 2023 года разрешено бесплатное распространение сверхтонких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в комментарии НВ уточнил, что запрет не касается плотных пластиковых пакетов (толщиной более 50 мкм), которые обычно продают на кассах супермаркетов для упаковки/переноса в них товаров. Их можно будет распространять на платной основе.

Теги: Украина, продукты, Министерство экономики, украинец, ограничения, пластик
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