Запрет пластиковых пакетов в Украине. Эксперт заявил, что торговые сети могут отреагировать повышением цен

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще – из производства, из разработки, из продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, которые требуют дополнительной упаковки", – пояснил он.

По его словам, дискуссия о переходе на бумажные пакеты открыта. Мясные продукты, рыба, сыпучие товары должны фасоваться в упаковку, которая будет разработана с учетом особенностей этой продукции.

"Европейский рынок также сейчас не имеет ответа относительно упаковки специфических товаров, у которых есть дополнительный запах или они могут протекать и так далее. Наука в мире пока не ответила, во что паковать такие товары", – подчеркнул эксперт.