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Запрет пластиковых пакетов в Украине. Эксперт заявил, что торговые сети могут отреагировать повышением цен

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Эксперт отметил, что рынок не имеет ответа относительно упаковки специфических товаров
Эксперт отметил, что рынок не имеет ответа относительно упаковки специфических товаров
Фото: depositphotos.com

На выведение из обращения пластиковых пакетов торговые сети отреагируют повышением цен на ряд товаров. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще – из производства, из разработки, из продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, которые требуют дополнительной упаковки", – пояснил он.

По его словам, дискуссия о переходе на бумажные пакеты открыта. Мясные продукты, рыба, сыпучие товары должны фасоваться в упаковку, которая будет разработана с учетом особенностей этой продукции.

"Европейский рынок также сейчас не имеет ответа относительно упаковки специфических товаров, у которых есть дополнительный запах или они могут протекать и так далее. Наука в мире пока не ответила, во что паковать такие товары", – подчеркнул эксперт.

Контекст:

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году. Директива, принятая Евросоюзом по одноразовой пластмассе, предусматривает различные меры для применения к различным категориям продуктов. В тех случаях, когда альтернативы легкодоступны, на рынке будут запрещены одноразовые пластиковые изделия, такие как пластиковые ватные палочки, столовые приборы, тарелки, соломка, мешалки для напитков, палочки для воздушных шаров, контейнеры из пенополистирола для продуктов питания и напитков.

Верховная Рада на заседании 1 июня 2021 года приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине". За проект закона проголосовали 297 парламентариев.

С 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений: в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запретили распространение сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 мкм); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов (изготовленные из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

Исключением являются биоразлагаемые пакеты. Также до 1 января 2023 года разрешено бесплатное распространение сверхтонких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в комментарии НВ уточнил, что запрет не касается плотных пластиковых пакетов (толщиной более 50 мкм), которые обычно продают на кассах супермаркетов для упаковки/переноса в них товаров. Их можно будет распространять на платной основе.

Теги: Украина, экология, продукты, запрет, Европа, мусор, пластик, обращение
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