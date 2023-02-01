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Костин: Коррупция во время войны – это мародерство, никакие должности не позволят избежать ответственности

Костин предупредил чиновников об уголовной ответственности за нарушение закона
Костин предупредил чиновников об уголовной ответственности за нарушение закона
Фото: Андрій Костін / Facebook

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 1 февраля в Facebook, что "никакие должности" не помогут избежать ответственности за коррупцию.

"Коррупция во время войны – это мародерство. Будем напоминать об этом всякий раз! Никакие должности не позволят избежать ответственности", – написал генпрокурор.

Костин перечислил подозрения, врученные бывшим и действующим чиновникам Министерства обороны, фигуранту дела об уклонении от уплаты налогов "Укртатнафтою", чиновнику Одесской обладминистрации по деле о взятке в $40 тыс. за махинации с землей, а также подтвердил озвученную СМИ информацию о том, что подозрение объявили бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

"Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к былым временам не будет. Украина идет по европейскому пути и не свернет с него. Власть предусматривает ответственность. Если вы не согласны жить по закону, это будет уголовная ответственность", – предупредил он.

https://www.facebook.com/AndriyKostinUa/posts/pfbid078uA9WkKpjv8aLJ7pZv4YKxFhTkUCdjnWZsvxTssn3wEMyXXvADqcB1KFUDXaHLal

1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: налоги, коррупция, закон, взятка, мародеры, чиновники, Андрей Костин, подозрение, обыски, генпрокурор Андрей Костин
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