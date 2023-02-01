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ПОЛИТИКА

Закупщик Минобороны Украины Лиев объявил, что подал заявление об отставке

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Лиев говорит, что просил министра принять отставку
Лиев говорит, что просил министра принять отставку
Фото: Александр Лиев / Facebook

И.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев заявил 1 февраля Цензор.НЕТ, что подал министру обороны Украины Алексею Резникову заявление об уходе с должности.

"Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку, и сегодня написал заявление", – сказал Лиев.

Издание отмечает, что находится в командировке и пока не рассматривал это заявление.

31 января претензии к Лиеву предъявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он, в частности, заявил о "российской принадлежности" Лиева и выразил мнение, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра".

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.

Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости" и подчеркнул, что в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне. Он рассказал, что с первых дней вторжения РФ защищал Киев, а "уже в марте и апреле организовал и доставил 14 тыс. тонн оружия в зоны боевых действий". 

Контекст:

В январе на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

Государственное бюро расследований объявило Шаповалову подозрение. По данным ведомства, "подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Александр Лиев, Минобороны, отставка
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