Закупщик Минобороны Украины Лиев объявил, что подал заявление об отставке

"Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку, и сегодня написал заявление", – сказал Лиев.
Издание отмечает, что находится в командировке и пока не рассматривал это заявление.
31 января претензии к Лиеву предъявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он, в частности, заявил о "российской принадлежности" Лиева и выразил мнение, что "вывод должен быть исключительно кадровым" и "касаться этот вывод должен непосредственно министра".
"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призывал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам это?" – написал Шабунин.
Лиев назвал чепухой обвинения в "пророссийскости" и подчеркнул, что в период с 2014-го по 2022 год четыре раза успешно проходил спецпроверки по допуску к гостайне. Он рассказал, что с первых дней вторжения РФ защищал Киев, а "уже в марте и апреле организовал и доставил 14 тыс. тонн оружия в зоны боевых действий".
В январе на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
Государственное бюро расследований объявило Шаповалову подозрение. По данным ведомства, "подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн".