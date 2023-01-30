ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Поеду туда, куда он меня назначит". Гайдай заявил, что он – "член команды президента". У Зеленского информацию об отставке главы Луганской ОВА прокомментировать не смогли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай заявил, что пока документов о его увольнении нет, о новом назначении тоже
Гайдай заявил, что пока документов о его увольнении нет, о новом назначении – тоже
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Суспільному" 30 января заявил, что пока нет никаких документов о его увольнении с этой должности и возможном новом назначении. Отсутствие приказа об увольнении Гайдая подтвердил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит", – сказал Гайдай.

Он добавил, что не видит в этом никаких "огромных сенсаций". К тому же, по его словам, "чтобы назначить куда-то", сначала человека необходимо уволить с текущего места работы, а пока нет никаких документов об увольнении и назначении.

"Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь", – сказал глава ОВА.

Никифоров, в свою очередь, отказался комментировать "всевозможные спекуляции и ссылки на источники", косвенно подтвердив, что приказа об увольнении Гайдая Зеленский не подписывал.

"Я могу комментировать только конкретные решения, а решения – это когда есть подпись под приказом. А до того, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и прочее комментировать, к сожалению, не могу", – сказал Никифоров.

Контекст:

Гайдай занимает должность главы Луганской ОГА с октября 2019 года. 30 января издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Гайдай может быть уволен с должности главы ОВА и будет назначен послом Украины в Казахстане.

Теги: Украина, Луганская область, Казахстан, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, отставка, Владимир Зеленский, документы, увольнение, Офис президента Украины, назначение, посол, Сергей Никифоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась c мечом в руке
Loboda снялась c мечом в руке
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
Галина ГРИШИНА
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Галина ГРИШИНА
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
Галина ГРИШИНА
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
Галина ГРИШИНА
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
Галина ГРИШИНА
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Галина ГРИШИНА
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Галина ГРИШИНА
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (109201)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (52152)
3
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (42257)
4
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (35092)
5
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28507)
6
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22519)
7
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (20111)
8
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (19925)
 
 
 
 