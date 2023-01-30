"Поеду туда, куда он меня назначит". Гайдай заявил, что он – "член команды президента". У Зеленского информацию об отставке главы Луганской ОВА прокомментировать не смогли

Гайдай заявил, что пока документов о его увольнении нет, о новом назначении – тоже Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

"Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит", – сказал Гайдай.

Он добавил, что не видит в этом никаких "огромных сенсаций". К тому же, по его словам, "чтобы назначить куда-то", сначала человека необходимо уволить с текущего места работы, а пока нет никаких документов об увольнении и назначении.

"Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь", – сказал глава ОВА.

Никифоров, в свою очередь, отказался комментировать "всевозможные спекуляции и ссылки на источники", косвенно подтвердив, что приказа об увольнении Гайдая Зеленский не подписывал.

"Я могу комментировать только конкретные решения, а решения – это когда есть подпись под приказом. А до того, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и прочее комментировать, к сожалению, не могу", – сказал Никифоров.