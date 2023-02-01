Зеленский пообещал новые отставки: Еще не все необходимые шаги сделаны

По его словам, пауза в увольнениях не означает, что они закончились.
"Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", – сказал Зеленский.
В конце января в Украине прокатилась волна отставок, в том числе и в правительстве. В частности, в отставку ушел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей ОВА. Это глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава Запорожской ОВА Александр Старух, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Кроме того, Кабмин уволил заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.
А 24 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении своего заместителя Алексея Симоненко. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что он провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы".
30 января издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники, сообщило, что сразу восемь украинских министров оказались под угрозой отставки. Среди них – вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, министр энергетики Герман Галущенко, министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и другие.