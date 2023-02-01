Зеленский пообещал новые отставки: Еще не все необходимые шаги сделаны

По его словам, пауза в увольнениях не означает, что они закончились.

"Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", – сказал Зеленский.