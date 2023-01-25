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Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур

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Костин подписал приказы об увольнении пяти областных прокуроров по их собственному желанию
Костин подписал приказы об увольнении пяти областных прокуроров по их собственному желанию
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Главы пяти областных прокуратур – Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской – уволилены с должностей.

Об этом 25 января проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. 

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур", – сказано в сообщении. 

Главой Кировоградской облпрокуратуры до сегодняшнего дня был Владимир Твердохлеб, Запорожскую возглавлял Виктор Приходько, руководителем Полтавской областной прокуратуры был Антон Столетний, Сумской – Александр Панченко, Черниговской – Сергей Василина. 

По информации "Украинской правды", прокурор Львовской области Антон Войтенко может стать заместителем генпрокурора, а замгенпрокурора Алексей Хоменко, вероятно, пойдет на повышение и будет назначен первым замом. Издание пишет также, что кадровые решения в Офисе генпрокурора согласовали после подведения итогов 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, Сумская область, Запорожская область, Полтавская область, Черниговская область, Кировоградская область, Андрей Костин, увольнение, Антон Войтенко, прокурор
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