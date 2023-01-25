Генпрокурор Украины уволил руководителей пяти областных прокуратур

Костин подписал приказы об увольнении пяти областных прокуроров по их собственному желанию Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом 25 января проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур", – сказано в сообщении.

Главой Кировоградской облпрокуратуры до сегодняшнего дня был Владимир Твердохлеб, Запорожскую возглавлял Виктор Приходько, руководителем Полтавской областной прокуратуры был Антон Столетний, Сумской – Александр Панченко, Черниговской – Сергей Василина.

По информации "Украинской правды", прокурор Львовской области Антон Войтенко может стать заместителем генпрокурора, а замгенпрокурора Алексей Хоменко, вероятно, пойдет на повышение и будет назначен первым замом. Издание пишет также, что кадровые решения в Офисе генпрокурора согласовали после подведения итогов 2022 года.