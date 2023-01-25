"Внутренняя проблематика, мешающая государству, будет убираться". Зеленский пообещал продолжение кадровых изменений

"Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово – "очередные". Соответствующие шаги будут и дальше – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться", – заявил президент.
По его мнению, это справедливо, необходимо для защиты Украины и помогает сближению с европейскими институтами.
"Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что 24 января своим указом ввел в силу еще одно решение СНБО, и пообещал опубликовать детали позднее.
В видеообращении по итогам 23 января Зеленский заявил, что принял ряд кадровых решений.
24 января стало известно, что в Украине произошла самая большая волна увольнений топ-чиновников с начала полномасштабной войны.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский подписал указ об увольнении.
Кроме того, был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию.
Кабинет Министров Украины согласовал проекты указов президента Украины об отставке глав пяти областных государственных (военных) администраций. Один из них, возглавлявший Киевскую ОВА Алексей Кулеба, стал замглавы Офиса президента вместо Тимошенко.
Кроме того, правительство согласовало отставку четырех заместителей министров, среди которых замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Он ушел с должности после публикаций в СМИ и последовавшего за этим скандала в связи с закупками Минобороны.