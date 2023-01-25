"Внутренняя проблематика, мешающая государству, будет убираться". Зеленский пообещал продолжение кадровых изменений

Зеленский об увольнениях топ-чиновников: Соответствующие шаги будут и дальше Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово – "очередные". Соответствующие шаги будут и дальше – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться", – заявил президент.

По его мнению, это справедливо, необходимо для защиты Украины и помогает сближению с европейскими институтами.

"Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что 24 января своим указом ввел в силу еще одно решение СНБО, и пообещал опубликовать детали позднее.