СМИ назвали имена восьми министров, которые находятся под угрозой отставки

Об отставке премьер-министра, по данным СМИ, пока речь не идет Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

По данным журналистов, уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут быть уволены:

министр энергетики Герман Галущенко;

министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр ветеранов Юлия Лапутина;

министр образования Сергей Шкарлет;

вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;

министр экологии Руслан Стрелец;

министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

О возможном увольнении Гутцайта и Рябикина пишет также "Украинская правда".

"Это вовсе не означает, что все они уже в ближайшее время останутся без кресел. Поскольку некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже много месяцев, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника", – подчеркивает издание.

При этом источники "РБК-Украина" говорят, что, несмотря на слухи, о смене премьера пока речь не идет.

Одновременно "Украинская правда" написала, ссылаясь на источники, что Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации.