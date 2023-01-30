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ПОЛИТИКА

СМИ назвали имена восьми министров, которые находятся под угрозой отставки

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Об отставке премьер-министра, по данным СМИ, пока речь не идет
Об отставке премьер-министра, по данным СМИ, пока речь не идет
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Сразу восемь украинских министров оказались под угрозой отставки. Об этом сообщило 30 января издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники.

По данным журналистов, уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут быть уволены:

  • министр энергетики Герман Галущенко;
  • министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр ветеранов Юлия Лапутина;
  • министр образования Сергей Шкарлет;
  • вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
  • министр экологии Руслан Стрелец;
  • министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

О возможном увольнении Гутцайта и Рябикина пишет также "Украинская правда".

"Это вовсе не означает, что все они уже в ближайшее время останутся без кресел. Поскольку некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже много месяцев, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника", – подчеркивает издание.

При этом источники "РБК-Украина" говорят, что, несмотря на слухи, о смене премьера пока речь не идет.

Одновременно "Украинская правда" написала, ссылаясь на источники, что Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации.

Контекст:

В конце января в Украине прокатилась волна отставок, в том числе и в правительстве. В частности, в отставку ушел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей ОВА. Это глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава Запорожской ОВА Александр Старух, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Кроме того, Кабмин уволил заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.

А 24 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении своего заместителя Алексея Симоненко. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что он провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, Кабинет Министров, Александр Ткаченко, Ирина Верещук, журналисты, увольнение, Павел Рябикин, заседание, Вадим Гутцайт, Юлия Лапутина, Сергей Шкарлет, Герман Галущенко, Руслан Стрелец
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