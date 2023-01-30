СМИ назвали имена восьми министров, которые находятся под угрозой отставки

По данным журналистов, уже на следующем пленарном заседании Рады в феврале могут быть уволены:
О возможном увольнении Гутцайта и Рябикина пишет также "Украинская правда".
"Это вовсе не означает, что все они уже в ближайшее время останутся без кресел. Поскольку некоторые фамилии из перечня находятся в списке стоящих на вылет уже много месяцев, даже с "дофевральских времен". Частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника", – подчеркивает издание.
При этом источники "РБК-Украина" говорят, что, несмотря на слухи, о смене премьера пока речь не идет.
Одновременно "Украинская правда" написала, ссылаясь на источники, что Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации.
В конце января в Украине прокатилась волна отставок, в том числе и в правительстве. В частности, в отставку ушел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей ОВА. Это глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава Запорожской ОВА Александр Старух, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Кроме того, Кабмин уволил заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.
А 24 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении своего заместителя Алексея Симоненко. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что он провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы".