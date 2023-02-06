"Думаю, что это ошибка". Резников заявил, что ему не предлагали возглавить другое министерство, но он бы и не согласился

По его словам, информация о предложении для него самого стала новостью. У него не было разговора ни с президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначения на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины я слышу впервые", – сказал он.

Резников подчеркнул, что если бы получил такое предложение, то отказался бы от него, потому что не имеет соответствующей квалификации.

"Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – объяснил глава Минобороны.

О возможной смене министра обороны 5 февраля заявил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. По его данным, в Резников получил перевод на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства, а его место займет начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.