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"Думаю, что это ошибка". Резников заявил, что ему не предлагали возглавить другое министерство, но он бы и не согласился

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Резников опроверг свой переход в Минстратегпром
Резников опроверг свой переход в Минстратегпром
Фото: ЕРА

Министру обороны Украины Алексею Резникову не предлагали возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, но если бы такое предложение поступило, он бы отказался. Об этом Резников 5 февраля заявил в комментарии "Фактам ICTV".

По его словам, информация о предложении для него самого стала новостью. У него не было разговора ни с президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначения на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются по закону. О министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины я слышу впервые", – сказал он.

Резников подчеркнул, что если бы получил такое предложение, то отказался бы от  него, потому что не имеет соответствующей квалификации.

"Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – объяснил глава Минобороны.

О возможной смене министра обороны 5 февраля заявил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.  По его данным, в Резников получил перевод на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства, а его место займет начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

Контекст:

Министром обороны Украины Резникова назначили 4 ноября 2021 года.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет Буданов.

О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Алексей Резников, Минобороны, Владимир Зеленский, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, ГУР Минобороны Украины, Кабмин, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Кирилл Буданов
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