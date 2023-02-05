Резников прокомментировал слухи о своей отставке: "Ни один чиновник не вечен в кресле"

"Когда я стал впервые на публичную службу – это 2014 год, секретарь Киевского городского совета, – сразу всем сказал: ни один чиновник не вечен в кресле. Поэтому будь готов в любой момент, что этот этап завершится", – сказал он.

Резников подчеркнул, что решение о том, быть ему министром или нет, принимает один человек – верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский.

"Только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что предложит президент, потому что я в команде, и дальше работать для нашей победы", – сказал Резников.

Он отметил, что его профессия юриста позволяет рассчитывать, что он найдет для себя интересный проект, который позволит не только одержать победу, но и наказать руководство Российской Федерации.