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Резников прокомментировал слухи о своей отставке: "Ни один чиновник не вечен в кресле"

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Резников рассказал, чем планирует заняться в случае ухода с поста министра обороны
Резников рассказал, чем планирует заняться в случае ухода с поста министра обороны
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников заявил на пресс-конференции 5 февраля, что готов к любому кадровому рещшению президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовало Военное телевидение Украины в YouTube.

"Когда я стал впервые на публичную службу – это 2014 год, секретарь Киевского городского совета, – сразу всем сказал: ни один чиновник не вечен в кресле. Поэтому будь готов в любой момент, что этот этап завершится", – сказал он.

Резников подчеркнул, что решение о том, быть ему министром или нет, принимает один человек – верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский.

"Только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что предложит президент, потому что я в команде, и дальше работать для нашей победы", – сказал Резников.

Он отметил, что его профессия юриста позволяет рассчитывать, что он найдет для себя интересный проект, который позволит не только одержать победу, но и наказать руководство Российской Федерации.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом 5 февраля, ссылаясь на источники в правительстве и силовых ведомствах, сообщил "Украинская правда".

О вероятном  увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".


Теги: Алексей Резников, Минобороны, отставка, Владимир Зеленский, Кабмин
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