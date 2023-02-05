В Раде будут голосовать за отставку Резникова – Безуглая

Еще один источник во фракции сказал "Суспільному", что на должность главы МОУ вынесут кандидатуру главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Также на следующей неделе Рада рассмотрит назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины, а Игоря Клименко – главой МВД, сообщил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Также о кадровых перестановках сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram. По его данным, Буданова назначат на место Резникова, Резников уйдет на должность министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина. И.о. Нацполиции Игоря Клименко, а также и.о главы СБУ Василия Малюка назначат на постоянные должности, добавил Железняк.

Об отставке Резникова и замене его на Буданова также сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник. По его словам, об этом на сборах фракции "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Рада, по словам источника, 6 февраля проголосует за отставку Рябикина и Резникова, а также за назначение последнего на новую должность. Голосование о назначении Малюка и Клименко состоится 7 февраля.