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В Раде будут голосовать за отставку Резникова – Безуглая

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В Раде будут голосовать за отставку Резникова – Безуглая

Фото: EPA

На ближайшее заседание Верховной Рады вынесут вопрос об уходе Алексея Резникова с должности министра обороны. Об этом сообщила "Суспільному" депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая по результатам заседания фракции 5 февраля.

Еще один источник во фракции сказал "Суспільному", что на должность главы МОУ вынесут кандидатуру главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Также на следующей неделе Рада рассмотрит назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины, а Игоря Клименко – главой МВД, сообщил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Также о кадровых перестановках сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram. По его данным, Буданова назначат на место Резникова, Резников уйдет на должность министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина. И.о. Нацполиции Игоря Клименко, а также и.о главы СБУ Василия Малюка назначат на постоянные должности, добавил Железняк.

Об отставке Резникова и замене его на Буданова также сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник. По его словам, об этом на сборах фракции "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Рада, по словам источника, 6 февраля проголосует за отставку Рябикина и Резникова, а также за назначение последнего на новую должность. Голосование о назначении Малюка и Клименко состоится 7 февраля.

Контекст:

5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет Буданов. 

О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным издания, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на нем был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией. В то же время сам Резников заявил, что "кто-то воюет с ним", а он "воюет за оружие".

Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: СБУ, Алексей Резников, Минобороны, отставка, Нацполиция, Игорь Клименко, ГУР Минобороны Украины, Василий Малюк, Кирилл Буданов
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