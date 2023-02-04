Шустер: В Минобороны Украины оставалось много высокопоставленных людей, которые работали на врага, и это знали все

"Мы понимаем, что в Министерстве обороны абсолютно точно (это даже ни у кого не вызывало никаких сомнений) было много достаточно высокопоставленных людей, которые работали на врага, и это знали все. Ну не все же потом исчезли, понимаете? Кто-то там спрятал один паспорт. Это сложная история. Надо было начать с того, что сразу вычищать очень серьезно Министерство обороны. И СБУ, естественно", – сказал Шустер.

По его мнению, коррупция в оборонной сфере – это "работа на Кремль".

"Картина реально очень плохая, потому что вы себе представьте [министра обороны Украины] Алексея Резникова, который едет в "Рамштайн". После всего этого как его воспринимают? Он же представляет Украину, страну, которая живет в жесточайших условиях войны, которую бомбят каждый день. Как коллеги, министры обороны других стран, которые союзники Украины в этой войне, сегодня внутри себя чувствуют, когда они жмут руку Алексею Резникову. Есть ли полное доверие? Я в этом не уверен. Вот в чем проблема. Как ты воспринимаешь министра обороны Украины сегодня? Что он не отвечает за своих подчиненных, он их не контролирует", – подчеркнул Шустер.

Он акцентировал, что с коррупцией важно бороться, не дожидаясь, пока доноры начнут присылать аудиторов.

"Я думаю, российская агентура в силовых структурах Украины вообще очень сильна. Поэтому я думаю, что используются все методы, используются и сбор информации, но также используется эта тема внутренних конфликтов. Вот таких конфликтов внутри самой украинской власти и между властью и обществом. Не надо ждать, пока Америка вдруг скажет: мы присылаем там трех инспекторов Госдепа, Пентагона и международного агентства по развитию. Для того чтобы у вас были союзники, у вас не может быть предателей. Потому что все боятся предателей", – заявил Шустер.

По его словам, на Западе люди "очень чувствительны" к вопросам использования тех вооружений, которые передают Украине.

"Получили пинок от США – показали, что можно бороться с коррупцией или по меньшей мере можно пытаться бороться с коррупцией. Но представьте себе, как это воспринимает какой-нибудь средний конгрессмен США от Республиканской партии. Он говорит примерно так: пока наш колокол не назвенел, они ничего не делали", – полагает Шустер.

ВИДЕО