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Шустер: В Минобороны Украины оставалось много высокопоставленных людей, которые работали на врага, и это знали все

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Шустер: Думаю, российская агентура в силовых структурах Украины вообще очень сильна
Шустер: Думаю, российская агентура в силовых структурах Украины вообще очень сильна
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Чтобы у Украины были союзники, во власти не должно быть предателей. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Мы понимаем, что в Министерстве обороны абсолютно точно (это даже ни у кого не вызывало никаких сомнений) было много достаточно высокопоставленных людей, которые работали на врага, и это знали все. Ну не все же потом исчезли, понимаете? Кто-то там спрятал один паспорт. Это сложная история. Надо было начать с того, что сразу вычищать очень серьезно Министерство обороны. И СБУ, естественно", – сказал Шустер.

По его мнению, коррупция в оборонной сфере – это "работа на Кремль".

"Картина реально очень плохая, потому что вы себе представьте [министра обороны Украины] Алексея Резникова, который едет в "Рамштайн". После всего этого как его воспринимают? Он же представляет Украину, страну, которая живет в жесточайших условиях войны, которую бомбят каждый день. Как коллеги, министры обороны других стран, которые союзники Украины в этой войне, сегодня внутри себя чувствуют, когда они жмут руку Алексею Резникову. Есть ли полное доверие? Я в этом не уверен. Вот в чем проблема. Как ты воспринимаешь министра обороны Украины сегодня? Что он не отвечает за своих подчиненных, он их не контролирует", – подчеркнул Шустер.

Он акцентировал, что с коррупцией важно бороться, не дожидаясь, пока доноры начнут присылать аудиторов.

"Я думаю, российская агентура в силовых структурах Украины вообще очень сильна. Поэтому я думаю, что используются все методы, используются и сбор информации, но также используется эта тема внутренних конфликтов. Вот таких конфликтов внутри самой украинской власти и между властью и обществом. Не надо ждать, пока Америка вдруг скажет: мы присылаем там трех инспекторов Госдепа, Пентагона и международного агентства по развитию. Для того чтобы у вас были союзники, у вас не может быть предателей. Потому что все боятся предателей", – заявил Шустер.

По его словам, на Западе люди "очень чувствительны" к вопросам использования тех вооружений, которые передают Украине.

"Получили пинок от США – показали, что можно бороться с коррупцией или по меньшей мере можно пытаться бороться с коррупцией. Но представьте себе, как это воспринимает какой-нибудь средний конгрессмен США от Республиканской партии. Он говорит примерно так: пока наш колокол не назвенел, они ничего не делали", – полагает Шустер.

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Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".

После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. На следующий день Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца и назначил многомиллионный залог.

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".

В начале февраля из Минобороны после обвинений в "пророссийскости" уволился и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев.

3 февраля следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику замминистра обороны Украины (на общественных началах) в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, СБУ, Украина, Савик Шустер, коррупция, война, Пентагон, Кремль, вооружение, Алеся Бацман, Минобороны, война России против Украины, интервью
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