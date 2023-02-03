О подозрении в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для ВСУ, сообщили советнику уволенного замминистра обороны

В результате действий советника бывшего замминистра обороны нанесен ущерб государству в размере более 1,7 млрд грн, отметили в ОГПУ Фото: Національна поліція України / Facebook

Об этом сообщили пресс-центры Нацполиции и Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) в Facebook.

"По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии РФ против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур, – говорится в сообщении Нацполиции. – По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд ВСУ общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило".

Средства были выделены Минобороны Украины, такими действиями государству нанесен ущерб в размере более 1,7 млрд грн, добавили в ОГПУ.

В Нацполиции рассказали, что по месту проживания советника замминистра обороны правоохранители провели санкционированные обыски.

"Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее подозрение получил директор субъекта хозяйственной деятельности.

"Советнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", – указали в Нацполиции.

По информации источников ZN.UA, речь идет о Константине Слюсареве, советнике Вячеслава Шаповалова, который 24 января подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ.