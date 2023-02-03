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О подозрении в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для ВСУ, сообщили советнику уволенного замминистра обороны

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В результате действий советника бывшего замминистра обороны нанесен ущерб государству в размере более 1,7 млрд грн, отметили в ОГПУ
В результате действий советника бывшего замминистра обороны нанесен ущерб государству в размере более 1,7 млрд грн, отметили в ОГПУ
Фото: Національна поліція України / Facebook

Следователи Нацполиции 3 февраля сообщили о подозрении советнику замминистра обороны Украины (на общественных началах), ему инкриминируют завладение более 1,7 млрд грн, предназначенных на закупку товаров для ВСУ.

Об этом сообщили пресс-центры Нацполиции и Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) в Facebook.

"По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии РФ против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур, – говорится в сообщении Нацполиции. – По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд ВСУ общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило".

Средства были выделены Минобороны Украины, такими действиями государству нанесен ущерб в размере более 1,7 млрд грн, добавили в ОГПУ.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02Lm31aJGtfNBtGRJ6j1a81A8Z5CX7gzMJBdVRj8ExhPUDRP3g8NJoNcbRLRTyDUPel

В Нацполиции рассказали, что по месту проживания советника замминистра обороны правоохранители провели санкционированные обыски.

"Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее подозрение получил директор субъекта хозяйственной деятельности.

"Советнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", – указали в Нацполиции.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid0irwkQSFdJCzSyMWFMVpWtG2ZueofQKETW2qgCejeivBBFG7pS4ezjNbosm17hYH8l

По информации источников ZN.UA, речь идет о Константине Слюсареве, советнике Вячеслава Шаповалова, который 24 января подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве обороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции"

После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий. 

1 февраля, "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. На следующий день Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца и назначил многомиллионный залог.

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".

В начале февраля из Минобороны после обвинений в "пророссийскости" уволился и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Давид Арахамия заявил, что некоторые из последних скандалов вокруг Минобороны Украины могли возникнуть под влиянием России и призвал СБУ при борьбе с коррупцией не мешать работе ведомства во время войны.

Теги: Украина, военные, следствие, Минобороны, советник, ВСУ, ущерб, обвинение, Нацполиция, обыски, деятельность, Офис генпрокурора, хищение, Вячеслав Шаповалов
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