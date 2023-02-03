О подозрении в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для ВСУ, сообщили советнику уволенного замминистра обороны

Об этом сообщили пресс-центры Нацполиции и Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) в Facebook.
"По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии РФ против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра оборонного ведомства вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур, – говорится в сообщении Нацполиции. – По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн. Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для нужд ВСУ общество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило".
Средства были выделены Минобороны Украины, такими действиями государству нанесен ущерб в размере более 1,7 млрд грн, добавили в ОГПУ.
В Нацполиции рассказали, что по месту проживания советника замминистра обороны правоохранители провели санкционированные обыски.
"Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее подозрение получил директор субъекта хозяйственной деятельности.
"Советнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", – указали в Нацполиции.
По информации источников ZN.UA, речь идет о Константине Слюсареве, советнике Вячеслава Шаповалова, который 24 января подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ.
21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве обороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
1 февраля, "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. На следующий день Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца и назначил многомиллионный залог.
2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".
В начале февраля из Минобороны после обвинений в "пророссийскости" уволился и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Давид Арахамия заявил, что некоторые из последних скандалов вокруг Минобороны Украины могли возникнуть под влиянием России и призвал СБУ при борьбе с коррупцией не мешать работе ведомства во время войны.