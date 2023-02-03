Растрата 120 млн грн, выделенных на продукты для армии. СБУ сообщила о подозрении руководителям двух предприятий

По данным следствия, сотрудники одного из департаментов Минобороны заключили контракты с руководителями двух коммерческих структур на оптовую поставку продуктов питания в места дислокации военных. При этом бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо определенных договором поставок участники схемы выводили средства на счета аффилированных фирм. В СБУ сообщают, что ущерб, нанесенный Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.

На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается расследование и по установлению причастности должностных лиц к преступной схеме, говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных для обеспечения питания личного состава. Он привлек в соучастники четверых подчиненных и коммерсантов, которые перечисляли откат начальнику части. СБУ также намерена сообщить им о подозрении за растрату и взятку должностному лицу.