Растрата 120 млн грн, выделенных на продукты для армии. СБУ сообщила о подозрении руководителям двух предприятий

По данным следствия, сотрудники одного из департаментов Минобороны заключили контракты с руководителями двух коммерческих структур на оптовую поставку продуктов питания в места дислокации военных. При этом бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.
Вместо определенных договором поставок участники схемы выводили средства на счета аффилированных фирм. В СБУ сообщают, что ущерб, нанесенный Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.
На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается расследование и по установлению причастности должностных лиц к преступной схеме, говорится в сообщении.
Кроме того, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных для обеспечения питания личного состава. Он привлек в соучастники четверых подчиненных и коммерсантов, которые перечисляли откат начальнику части. СБУ также намерена сообщить им о подозрении за растрату и взятку должностному лицу.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Богдан Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.
После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".