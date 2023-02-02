ГБР заявило о задержании пяти человек за поставки Министерству обороны яиц по 17 грн и "виртуальных продуктов"

Задержаны пять человек – это представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ, а также военнослужащий, который, как утверждают в бюро, вел "черную бухгалтерию".

Речь идет о предпринимателях, которые, по данным следствия, поставляли продукты по завышенным ценам для Минобороны, в частности яйца по 17 грн.

"Особое внимание [следователей] уделяется обеспечению продуктами питания, поскольку здесь, по мнению воров, проще всего "спрятать концы в воду" – продукты можно "списать", "съесть на бумаге". Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, которые среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что фигуранты использовали и другие схемы – в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные о том, что продукты поставлены на склад воинской части, хотя на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты списывали – их якобы употребили солдаты.

"Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. Сэкономленные средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета предприятия, участники схемы делили между собой", – заявили в бюро.

В ходе обысков у фигурантов изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.

Задержанным готовят сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Предварительная квалификация дела – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах).

В то же время в Офисе генпрокурора пишут, что все пятеро задержанных – не предприниматели, а военные. Среди них руководство и должностные лица одной из воинских частей.

"По данным следствия, пять служащих воинской части подделывали финансово-хозяйственные документы о получении продуктов на склад. Разницу стоимости делили среди участников преступной группы", – говорится в сообщении.