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ГБР заявило о задержании пяти человек за поставки Министерству обороны яиц по 17 грн и "виртуальных продуктов"

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По данным ГБР, сумма установленного ущерба более 4,6 млн грн
По данным ГБР, сумма установленного ущерба – более 4,6 млн грн
Фото: depositphotos.com

Госбюро расследований и СБУ задержали пять человек по подозрению в присвоении средств, выделенных на питание военнослужащих ВСУ. Сообщения об этом опубликовали пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

Задержаны пять человек – это представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ, а также военнослужащий, который, как утверждают в бюро, вел "черную бухгалтерию". 

Речь идет о предпринимателях, которые, по данным следствия, поставляли продукты по завышенным ценам для Минобороны, в частности яйца по 17 грн. 

"Особое внимание [следователей] уделяется обеспечению продуктами питания, поскольку здесь, по мнению воров, проще всего "спрятать концы в воду" – продукты можно "списать", "съесть на бумаге". Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, которые среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что фигуранты использовали и другие схемы – в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные о том, что продукты поставлены на склад воинской части, хотя на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты списывали – их якобы употребили солдаты.

"Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. Сэкономленные средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета предприятия, участники схемы делили между собой", – заявили в бюро. 

В ходе обысков у фигурантов изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн грн наличными.

Задержанным готовят сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Предварительная квалификация дела – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах).

В то же время в Офисе генпрокурора пишут, что все пятеро задержанных – не предприниматели, а военные. Среди них руководство и должностные лица одной из воинских частей.

"По данным следствия, пять служащих воинской части подделывали финансово-хозяйственные документы о получении продуктов на склад. Разницу стоимости делили среди участников преступной группы", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ  "нулевая толерантность к коррупции"

24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Богдан Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Теги: СБУ, военные, Министерство обороны Украины, продукты, Минобороны, растрата, предприниматели, задержание, военнослужащий, обыски, Офис генпрокурора, ГБР, яйца, питание
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