Минэкономики работает над созданием отдельного раздела Prozorro для закупок ВСУ

Для этого создана рабочая группа во главе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко. Новый механизм закупок должен сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль, но одновременно обеспечить бесперебойность поставок.

"Мы должны изменить подходы к государственным закупкам продуктов в военной сфере таким образом, чтобы максимально расширить конкуренцию для поставщиков. Конкуренция может обеспечить справедливые цены и бесперебойные поставки. Сейчас мы работаем над созданием отдельной главы в [электронной системе закупок] Prozorro именно для военных нужд. Наша основная цель – сделать все возможное для того, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными", – сказала Свириденко.

По словам ее заместителя Надежды Бигун, Минобороны будет предложено перейти от закупки "услуг питания" к закупке "продуктов питания с доставкой". Кроме того, будут откорректированы сроки заключения контрактов – не на год, как это делается сейчас, а на квартал.

"В таком случае не будет столь существенного влияния на цены сезонного фактора, и поставщикам не нужно будет закладывать в контракты такие большие риски, как это происходило с ценами на овощи при формировании предложения на год. Также мы предлагаем ввести функцию пересмотра лотов по регионам, что позволит привлечь существенно более широкий рынок поставщиков", – отметила замминистра.