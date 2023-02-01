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Минэкономики работает над созданием отдельного раздела Prozorro для закупок ВСУ

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Кабмин создал рабочую группу для изменения порядка закупок для армии
Кабмин создал рабочую группу для изменения порядка закупок для армии
Фото: gov.ua

Правительство Украины разрабатывает обновленную систему госзакупок продовольствия для армии. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Для этого создана рабочая группа во главе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко. Новый механизм закупок должен сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль, но одновременно обеспечить бесперебойность поставок.

"Мы должны изменить подходы к государственным закупкам продуктов в военной сфере таким образом, чтобы максимально расширить конкуренцию для поставщиков. Конкуренция может обеспечить справедливые цены и бесперебойные поставки. Сейчас мы работаем над созданием отдельной главы в [электронной системе закупок] Prozorro именно для военных нужд. Наша основная цель – сделать все возможное для того, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными", – сказала Свириденко.

По словам ее заместителя Надежды Бигун, Минобороны будет предложено перейти от закупки "услуг питания" к закупке "продуктов питания с доставкой". Кроме того, будут откорректированы сроки заключения контрактов – не на год, как это делается сейчас, а на квартал.

"В таком случае не будет столь существенного влияния на цены сезонного фактора, и поставщикам не нужно будет закладывать в контракты такие большие риски, как это происходило с ценами на овощи при формировании предложения на год. Также мы предлагаем ввести функцию пересмотра лотов по регионам, что позволит привлечь существенно более широкий рынок поставщиков", – отметила замминистра.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ  "нулевая толерантность к коррупции"

24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Богдан Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Теги: Кабинет Министров, продукты, Министерство экономики, Минобороны, ВСУ, Prozorro, Юлия Свириденко
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