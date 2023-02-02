Компания – поставщик питания для ВСУ отвергла обвинения правоохранителей и требует беспристрастного следствия

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по делу о закупках питания для Минобороны Фото: mil.gov.ua

В компании подчеркнули, что до сих пор не получили денег по контрактам за 2023 год.

"Компания "Актив компани" не поставляла в Минобороны услуги питания по завышенным ценам. С начала года компания предоставила услуг МО по обеспечению питанием Вооруженных сил Украины на сотни миллионов гривен, однако никаких средств на счета компании по контрактам 2023 года до сих пор не поступало. Следственные действия в офисе компании (даже без определения суда) происходят уже почти сутки. Со вчерашнего вечера обыски проводили сотрудники ГБР, а сегодня утром – сотрудники СБУ. Правоохранители до сих пор так и не поинтересовались контрактами между "Актив компани" и Минобороны, заключенными на поставку услуг питания для украинских военных на 2023 год", – сказано в заявлении.

Также в пресс-службе отметили, что из-за действий правоохранителей деятельность компании остановлена.

"Задержание одного из региональных менеджеров компании произошло на основании обвинения следователей ГБР в якобы отгрузке продуктов питания одной из воинских частей "только на бумаге". "Актив компани" опровергает такие подозрения и доказывает невиновность своего сотрудника. Из-за активных следственных действий сразу нескольких правоохранительных органов, которые фактически дублируют работу друг друга, деятельность "Актив компани" заблокирована, что, в свою очередь, делает невозможным своевременную отгрузку продукции воинским частям. В связи с этим "Актив компани" просит правоохранительные органы учитывать специфику работы компании и реализовывать меры оперативного характера без блокировки работы компании", – призвали в "Актив компани".

В компании подчеркнули, что считают резонанс вокруг дела попыткой убедить общество в активной борьбе с коррупцией.

"Со своей стороны "Актив компани" максимально открыта к сотрудничеству со следователями ГБР и СБУ, поскольку законов не нарушала и цен не завышала. Отдельно подчеркиваем, что задержание экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и оглашение ему подозрения не имеют к пищевым закупкам Минобороны никакого отношения. К сожалению, создается впечатление, что давление правоохранительных органов и медийная шумиха вокруг закупки услуг питания заключаются не в том, чтобы выяснить прозрачность закупок и обоснованность стоимости контрактов, а лишь в том, чтобы убедить потенциального зрителя в "активной борьбе с коррупцией". Но "Актив компани" никогда не участвовала ни в каких коррупционных схемах. Компания добросовестно выполняет взятые на себя обязательства, понимая, что от качества и оперативности работы зависит обороноспособность ВСУ. Компания надеется на беспристрастность следственных органов и на то, что политики перестанут подыгрывать сценариям информационных войн, которые сейчас реализуются против МО", – резюмировали авторы заявления.